Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home
Hot Gossip
Movie
Musik
Tv Scoop
Lirik
K-Pop
Indeks
Search Okezone
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME
CELEBRITY
HOT GOSSIP
Melaney Ricardo Curhat Ingin Cerai dari Tyson Lynch,
Eh
Malah Diceramahi Pastor
Johnny Johan Sompotan
, Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:46 WIB
Melaney Ricardo. (Foto: instagram @melaney_ricardo)
A
A
A
Share
https://celebrity.okezone.com/read/2023/08/01/33/2855465/melaney-ricardo-curhat-ingin-cerai-dari-tyson-lynch-i-eh-i-malah-diceramahi-pastor
Share on mail
Link successfully copied
<p><strong>JAKARTA -</strong> Pengakuan mengejutkan datang dari <a href="https://www.okezone.com/tag/melaney-ricardo">Melaney Ricardo</a>. Ia mengaku jika selama berumah tangga dengan Tyson James Lynch sempat ingin berpisah. Ungkapan tersebut diutarakan Melaney Ricardo kepada Maia Estianty.</p> <p>"Rumah tangga gue dulu hampir berpisah, puji Tuhan sekarang gue bahagia dan melihat suami gue Tyson ulang tahun," ucap Melaney Ricardo di YouTube Maia AlElDul TV, Senin (1/8/2023).</p> <p>"Tapi sekarang sudah tidak dong?," tanya Maia Estianty pada Melaney Ricardo.</p> <p>"Puji Tuhan sekarang sudah lancar, karena dalam pernikahan pasti ada up and down," jawab Melaney Ricardo.</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/33/2847955/tepis-isu-pisah-melaney-ricardo-bertemu-suami-di-australia-2W2GDswDk9.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/07/17/33/2847955/tepis-isu-pisah-melaney-ricardo-bertemu-suami-di-australia">Tepis Isu Pisah Melaney Ricardo Bertemu Suami di Australia</a></div> </div> <p>Pemilik nama asli Agnes Melanie Siahaan itu mengatakan saat perasaan tidak ada lagi untuk sang suaminya itu, dia memilih untuk mengambil jalan berkonsultasi dengan pastor untuk menentukan pilihannya dalam rumah tangga yang dibangun bersama Tyson James Lynch.</p> <p>"Kita datang konseling ke pastor, karena memang dulu sempat ada keinginan untuk berpisah dan perasaan yang aku miliki untuk suami sudah datar. Di situ saya bilang, pastor aku sudah tidak punya perasaan ke Tyson suami saya," kata Melaney Ricardo.</p> <p><img title="Melaney Ricardo Curhat Ingin Cerai dari Tyson Lynch, {Eh} Malah Diceramahi Pastor" src="https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/02/03/7np35x6g6wk57efkxjai_14183.jpg" alt="Melaney Ricardo Curhat Ingin Cerai dari Tyson Lynch, {Eh} Malah Diceramahi Pastor" width="500" height="290" /></p> <p>"Pastor itu menjawab, sejak kapan pernikahan hanya berbicara soal perasaan?," jawab pastor tersebut.</p> <p>Mendengar ucapan pastor, sontak membuat perempuan berdarah Batak itu terdiam sejenak.</p> <p>"Jika hidup ini bergantung pada perasaan hancur rumah tangga kalian berdua," kata Pastor tersebut.</p> <p>"Mati gue," jawab Melaney Ricardo dalam hati.</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/33/2853753/melaney-ricardo-pertahankan-rumah-tangga-demi-hadiah-taruhan-dari-hotman-paris-OAeBh4X1OF.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/07/28/33/2853753/melaney-ricardo-pertahankan-rumah-tangga-demi-hadiah-taruhan-dari-hotman-paris">Melaney Ricardo Pertahankan Rumah Tangga Demi Hadiah Taruhan dari Hotman Paris</a></div> </div><p></p> </div> </section> <div id="paging"> <div class="title">Halaman:</div> <div class="box-nomor"> <a href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/08/01/33/2855465/melaney-ricardo-curhat-ingin-cerai-dari-tyson-lynch-i-eh-i-malah-diceramahi-pastor" class="nomor active" > 1 </a> <a href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/08/01/33/2855465/melaney-ricardo-curhat-ingin-cerai-dari-tyson-lynch-i-eh-i-malah-diceramahi-pastor?page=2" class="nomor" > 2 </a> </div> </div> <div id="follow-wa"> <div class="text"> Follow <span>WhatsApp Channel Okezone</span> untuk update berita terbaru setiap hari </div> <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Vb679bp4Crfgc1GHhF0z" aria-label="Follow" class="follow">Follow</a> </div> <div id="tag"> <div class="title">Topik Artikel :</div> <div class="box-tag"> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/artis-indonesia" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-0" data-label="https://www.okezone.com/tag/artis-indonesia" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="artis-indonesia">Artis Indonesia</a> <a onclick="DataLayerHit(1,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/artis" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-1" data-label="https://www.okezone.com/tag/artis" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="artis">artis</a> <a onclick="DataLayerHit(2,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/tyson-lynch" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-2" data-label="https://www.okezone.com/tag/tyson-lynch" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="tyson-lynch">Tyson Lynch</a> <a onclick="DataLayerHit(3,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/rumah-tangga-melaney-ricardo" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-3" data-label="https://www.okezone.com/tag/rumah-tangga-melaney-ricardo" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="rumah-tangga-melaney-ricardo">Rumah Tangga Melaney Ricardo</a> <a href="https://celebrity.okezone.com/topic/9204/melaney-ricardo" aria-labelledby="tag" class="text">Melaney Ricardo</a> </div> </div> <div class="fiture no-font"> <div class="share"> <!-- <div class="group-comment"> <div class="img comment"></div> </div> --> <div class="group-medsos"> <div class="text">Share</div> <div class="sosmed he bag1"> <input id="sosmed_title2" value="Melaney Ricardo Curhat Ingin Cerai dari Tyson Lynch, <i>Eh</i> Malah Diceramahi Pastor" type="hidden"> <div id="share-url2" url="https://celebrity.okezone.com/read/2023/08/01/33/2855465/melaney-ricardo-curhat-ingin-cerai-dari-tyson-lynch-i-eh-i-malah-diceramahi-pastor" text="Melaney Ricardo Curhat Ingin Cerai dari Tyson Lynch, <i>Eh</i> Malah Diceramahi Pastor" style="display:none;"></div> <div id="value-copy2" style="display: none;">https://celebrity.okezone.com/read/2023/08/01/33/2855465/melaney-ricardo-curhat-ingin-cerai-dari-tyson-lynch-i-eh-i-malah-diceramahi-pastor</div> <div class="bottomshare"> <div class="upsosm"> <div class="hitshare facebook-share button-share" data-network="facebook"> <div class="onshare"><i id="fb2" class="fa faa-facebook" aria-hidden="true"></i> </div> </div> <div class="hitshare twitter-share button-share" data-network="twitter"> <div class="onshare"><i id="tw2" class="fa faa-twitter" aria-hidden="true"></i> </div> </div> <div class="hitshare whatsapp-share button-share" data-network="whatsapp"> <a class="onshare" target="_blank" href="https://web.whatsapp.com/send?text=*Melaney+Ricardo+Curhat+Ingin+Cerai+dari+Tyson+Lynch,+Eh+Malah+Diceramahi+Pastor* ,%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fcelebrity.okezone.com%2Fread%2F2023%2F08%2F01%2F33%2F2855465%2Fmelaney-ricardo-curhat-ingin-cerai-dari-tyson-lynch-i-eh-i-malah-diceramahi-pastor%3Futm_medium%3Dsosmed%26utm_source%3Dwhatsapp %0D%0A%0D%0ADownload aplikasi Okezone Portal Berita Online Indonesia: https%3A%2F%2Fwww.okezone.com%2Fapps" data-text="Melaney Ricardo Curhat Ingin Cerai dari Tyson Lynch, <i>Eh</i> Malah Diceramahi Pastor" aria-label="whatsapp"> <i id="wa1" class="fa faa-whatsapp ga_ShareWaTop" aria-hidden="true"></i> </a> </div> <div class="hitshare email-share button-share" data-network="email"> <a rel="nofollow" href="mailto:?subject=Melaney Ricardo Curhat Ingin Cerai dari Tyson Lynch, <i>Eh</i> Malah Diceramahi Pastor&body=Check out this site:https://celebrity.okezone.com/read/2023/08/01/33/2855465/melaney-ricardo-curhat-ingin-cerai-dari-tyson-lynch-i-eh-i-malah-diceramahi-pastor" class="share-mail" id="smail2">Share on mail</a> </div> <div class="hitshare copylink-share copy-dua button-share" data-network="copy-link"> <div class="onshare"> <i id="copyLink2" aria-hidden="true"></i> <span class="fbm-copied-message-dua hidden">Link successfully copied</span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : UNDER ARTICLE 3X2 IN THE FIRST POSITION (BIG IMAGE) MGID - DESKTOP, VALID 2026-01-31 ---> <script src="https://jsc.mgid.com/site/523196.js" async> </script> <div data-type="_mgwidget" data-widget-id="1408810" data-src-id="${PUBLISHER_ID}"> </div> <script>(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); </script> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : GOOGLE NEWS DESKTOP, VALID 0000-00-00 ---> <div class="follow-okz box-gnews"> <div class="text"><a target="_blank" href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPiswgswmsjZAw?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID:en">Follow Okezone di Google News </a></div> <div class="icon"><a target="_blank" href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPiswgswmsjZAw?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID:en"></a></div> </div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : PLUGIN COMMENT MNC PORTAL, VALID 0000-00-00 ---> <div class="komentar"></div> <script src="https://comment-portal.mncportal.id/index.js" async></script> <section class="brt-terkait"> <div class="title">Berita Terkait</div> <div class="container-terkait"> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/03/10/33/3121021/melaney-ricardo-kaget-namanya-dikaitkan-dengan-kekecewaan-ruben-onsu"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121021/melaney_ricardo-9Qkb_large.jpeg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121021/melaney_ricardo-9Qkb_large.jpeg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121021/melaney_ricardo-9Qkb_large.jpeg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/03/10/33/3121021/melaney-ricardo-kaget-namanya-dikaitkan-dengan-kekecewaan-ruben-onsu" class="title-content" aria-labelledby="title article">Melaney Ricardo Kaget Namanya Dikaitkan dengan Kekecewaan Ruben Onsu</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 0 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-0" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121021/melaney_ricardo-9Qkb_large.jpeg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/03/10/33/3121021/melaney-ricardo-kaget-namanya-dikaitkan-dengan-kekecewaan-ruben-onsu" data-channelname="" data-title="Melaney Ricardo Kaget Namanya Dikaitkan dengan Kekecewaan Ruben Onsu" data-date="20250310" data-id="3121021" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 0 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/12/25/33/3098758/melaney-ricardo-bahagia-sambut-kado-natal-terindah-setelah-16-tahun-penantian"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098758/melaney_ricardo-UDPR_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098758/melaney_ricardo-UDPR_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098758/melaney_ricardo-UDPR_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/12/25/33/3098758/melaney-ricardo-bahagia-sambut-kado-natal-terindah-setelah-16-tahun-penantian" class="title-content" aria-labelledby="title article">Melaney Ricardo Bahagia Sambut Kado Natal Terindah Setelah 16 Tahun Penantian</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 1 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-1" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098758/melaney_ricardo-UDPR_large.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2024/12/25/33/3098758/melaney-ricardo-bahagia-sambut-kado-natal-terindah-setelah-16-tahun-penantian" data-channelname="" data-title="Melaney Ricardo Bahagia Sambut Kado Natal Terindah Setelah 16 Tahun Penantian" data-date="20241225" data-id="3098758" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 1 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/12/23/33/3098025/natal-2024-melaney-ricardo-belajar-keteguhan-iman-dari-anak-anak-tunanetra"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098025/melaney_ricardo-05QX_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098025/melaney_ricardo-05QX_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098025/melaney_ricardo-05QX_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/12/23/33/3098025/natal-2024-melaney-ricardo-belajar-keteguhan-iman-dari-anak-anak-tunanetra" class="title-content" aria-labelledby="title article">Natal 2024, Melaney Ricardo Belajar Keteguhan Iman dari Anak-Anak Tunanetra</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 2 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-2" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098025/melaney_ricardo-05QX_large.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2024/12/23/33/3098025/natal-2024-melaney-ricardo-belajar-keteguhan-iman-dari-anak-anak-tunanetra" data-channelname="" data-title="Natal 2024, Melaney Ricardo Belajar Keteguhan Iman dari Anak-Anak Tunanetra" data-date="20241223" data-id="3098025" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 2 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan-hxDU5eiIgR.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan-hxDU5eiIgR.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan-hxDU5eiIgR.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan" class="title-content" aria-labelledby="title article">Curhat Melaney Ricardo Ditinggal ART Mudik Lebaran: Capek Tapi Menyenangkan</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 3 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-3" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan-hxDU5eiIgR.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan" data-channelname="" data-title="Curhat Melaney Ricardo Ditinggal ART Mudik Lebaran: Capek Tapi Menyenangkan" data-date="20240411" data-id="2994960" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 3 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri-9ZnaXkQC9t.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri-9ZnaXkQC9t.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri-9ZnaXkQC9t.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri" class="title-content" aria-labelledby="title article">Melaney Ricardo Ogah Komentari Gesture Sandra Dewi saat Diperiksa Kejagung RI</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 4 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-4" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri-9ZnaXkQC9t.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri" data-channelname="" data-title="Melaney Ricardo Ogah Komentari Gesture Sandra Dewi saat Diperiksa Kejagung RI" data-date="20240408" data-id="2994012" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 4 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(5,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi-JKyYNkAtqp.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi-JKyYNkAtqp.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi-JKyYNkAtqp.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(5,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi" class="title-content" aria-labelledby="title article">Melaney Ricardo Tak Mau Suudzon dengan Harta Sandra Dewi</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 5 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-5" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi-JKyYNkAtqp.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi" data-channelname="" data-title="Melaney Ricardo Tak Mau Suudzon dengan Harta Sandra Dewi" data-date="20240408" data-id="2993947" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 5 end --> </div> </section> <div class="clear"></div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : WIDGET-BANNER-DESKTOP, VALID 0000-00-00 ---> <style> .iframe-banner{position: relative;clear:both;margin: 10px 10px 10px 10px;} .iframe-banner iframe{height: 250px;} @media (max-width:1199px) { .iframe-banner iframe{height: 220px;} } @media (max-width:1024px) { .iframe-banner iframe{height: 300px;} } @media (max-width:991px) { .iframe-banner iframe{height: 200px;} } @media (max-width: 758px) { .iframe-banner iframe{height: calc(47vw - 26px)} } </style> <div class="iframe-banner"> <a href="https://tv.okezone.com/radio/jakarta" target="_self" aria-label="banner"> <img src="https://cdn.okezone.com/underwood/revamp/2023/widget/countdown/desktop/img/banner_radio.jpg" width="100%" alt="Banner"> </a> </div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : BANNER LIVE STREAMING TV, VALID 0000-00-00 ---> <div id="banner-livestreaming" style="text-align:center;"></div> <div id='metube_div'></div> <a href="https://search.okezone.com/" class="telusuri" aria-labelledby="telusuri"> <div class="icon1"></div> <div class="text">Telusuri berita celebrity lainnya</div> <div class="icon2"></div> </a> </div> <div class="right-section"> <div class="ads4"> <div class="title-ads">Advertisement</div> <div class="content-ads"> <!-- ads-rec1 --> <div class="ads-side-right1"> <!-- /105246217/rectangle1 --> <div id='div-gpt-ad-rectangle1' style='text-align:center;margin:auto;float:center'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-rectangle1'); }); </script> </div> </div> </div> </div> <div class="ads5"> <div class="title-ads">Advertisement</div> <div class="content-ads"> <!-- ads-rect2--> <div class="ads-side-right1"> <!-- /105246217/giantrec --> <div id='div-gpt-ad-giantrec' style='text-align:center;margin:auto;float:center'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-giantrec'); }); </script> </div> </div> </div> </div> <div id="widget-populer"> <div class="title">Terpopuler</div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/33/3183675/azizah-salsha-kena-cancel-culture-andre-rosiade-dosa-anak-saya-apa-sih" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/33/3183675/azizah_salsha-lA7w_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/33/3183675/azizah_salsha-lA7w_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/33/3183675/azizah-salsha-kena-cancel-culture-andre-rosiade-dosa-anak-saya-apa-sih" aria-labelledby="Azizah Salsha Kena <i>Cancel Culture</i>, Andre Rosiade: Dosa Anak Saya Apa Sih?">Azizah Salsha Kena <i>Cancel Culture</i>, Andre Rosiade: Dosa Anak Saya Apa Sih?</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-0" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/33/3183675/azizah_salsha-lA7w_large.jpg" data-channelname="Hot Gossip" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/33/3183675/azizah-salsha-kena-cancel-culture-andre-rosiade-dosa-anak-saya-apa-sih" data-title="Azizah Salsha Kena <i>Cancel Culture</i>, Andre Rosiade: Dosa Anak Saya Apa Sih?" data-date="20251115" data-id="3183675" data-kanal="celebrity" channel_name="hot_gossip"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/33/3183700/syarat-erika-carlina-berdamai-dengan-dj-panda-akui-kesalahan-dan-minta-maaf" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/33/3183700/erika_carlina-CuP9_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/33/3183700/erika_carlina-CuP9_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/33/3183700/syarat-erika-carlina-berdamai-dengan-dj-panda-akui-kesalahan-dan-minta-maaf" aria-labelledby="Syarat Erika Carlina Berdamai dengan DJ Panda: Akui Kesalahan dan Minta Maaf">Syarat Erika Carlina Berdamai dengan DJ Panda: Akui Kesalahan dan Minta Maaf</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-1" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/33/3183700/erika_carlina-CuP9_large.jpg" data-channelname="Hot Gossip" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/33/3183700/syarat-erika-carlina-berdamai-dengan-dj-panda-akui-kesalahan-dan-minta-maaf" data-title="Syarat Erika Carlina Berdamai dengan DJ Panda: Akui Kesalahan dan Minta Maaf" data-date="20251115" data-id="3183700" data-kanal="celebrity" channel_name="hot_gossip"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/206/3183684/jadi-cameo-namgoong-min-dan-ahn-eun-jin-bakal-reuni-dalam-dynamite-kiss" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/206/3183684/namgoong_min_dan_ahn_eun_jin-5kWM_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/206/3183684/namgoong_min_dan_ahn_eun_jin-5kWM_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/206/3183684/jadi-cameo-namgoong-min-dan-ahn-eun-jin-bakal-reuni-dalam-dynamite-kiss" aria-labelledby="Jadi Cameo, Namgoong Min dan Ahn Eun Jin Bakal Reuni dalam <i>Dynamite Kiss</i>">Jadi Cameo, Namgoong Min dan Ahn Eun Jin Bakal Reuni dalam <i>Dynamite Kiss</i></a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-2" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/206/3183684/namgoong_min_dan_ahn_eun_jin-5kWM_large.jpg" data-channelname="Berita Film" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/206/3183684/jadi-cameo-namgoong-min-dan-ahn-eun-jin-bakal-reuni-dalam-dynamite-kiss" data-title="Jadi Cameo, Namgoong Min dan Ahn Eun Jin Bakal Reuni dalam <i>Dynamite Kiss</i>" data-date="20251115" data-id="3183684" data-kanal="celebrity" channel_name="berita_film"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/205/3183703/nassar-dan-lesti-kejora-masuk-nominasi-2-kategori-populer-adi-2025" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/205/3183703/adi_2025-vNnW_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/205/3183703/adi_2025-vNnW_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/205/3183703/nassar-dan-lesti-kejora-masuk-nominasi-2-kategori-populer-adi-2025" aria-labelledby="Nassar dan Lesti Kejora Masuk Nominasi 2 Kategori Populer ADI 2025">Nassar dan Lesti Kejora Masuk Nominasi 2 Kategori Populer ADI 2025</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-3" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/205/3183703/adi_2025-vNnW_large.jpg" data-channelname="Musik" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/205/3183703/nassar-dan-lesti-kejora-masuk-nominasi-2-kategori-populer-adi-2025" data-title="Nassar dan Lesti Kejora Masuk Nominasi 2 Kategori Populer ADI 2025" data-date="20251115" data-id="3183703" data-kanal="celebrity" channel_name="musik"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/206/3183717/vakum-bermusik-adele-siap-debut-akting-lewat-film-cry-to-heaven" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/206/3183717/adele-9bCk_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/206/3183717/adele-9bCk_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/206/3183717/vakum-bermusik-adele-siap-debut-akting-lewat-film-cry-to-heaven" aria-labelledby="Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film <i>Cry to Heaven</i>">Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film <i>Cry to Heaven</i></a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-4" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/15/206/3183717/adele-9bCk_large.jpg" data-channelname="Berita Film" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/11/15/206/3183717/vakum-bermusik-adele-siap-debut-akting-lewat-film-cry-to-heaven" data-title="Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film <i>Cry to Heaven</i>" data-date="20251115" data-id="3183717" data-kanal="celebrity" channel_name="berita_film"> </div> </div> <div class="ads6"> <div class="title-ads">Advertisement</div> <div class="content-ads"> <!-- ads-rec3 --> <div class="ads-side-right1"> <!-- /105246217/bottomrec --> <div id='div-gpt-ad-bottomrec' style='text-align:center;margin:auto;float:center'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-bottomrec'); }); </script> </div> </div> <!-- end-ads-rec3 --> </div> </div> <!-- <iframe loading="lazy" title="widget foryou" src="https://sindikasi.okezone.com/widget/rekomendasi/techno" frameborder="0" allowfullscreen scrolling="no" style="border: 0;width: 100%;height: 420px;">
-->
Advertisement