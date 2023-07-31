Ayu Ting Ting Bela Happy Asmara, Penyelamat Anak Pinkan Mambo

JAKARTA - Hot gosip kali ini menyajikan kabar dari Happy Asmara yang kini banyak diperbincangkan usai sang mantan kekasih, Denny Caknan, menikahi Bella Bonita.

Sang pelantun Rungkad jadi kerap dibandingkan dengan pasangan baru Denny. Salah satu yang dikomentari pedas oleh netizen adalah soal fisik.

"Sampai sekarang masih ada yang ngata-ngatain 'ih jelek, ih kebanyakan gaya'," ujar Happy, dikutip dari program Brownis, belum lama ini.

Ayu Ting Ting yang menjadi host acara tersebut seketika sewot. Ia memberikan komentar menohok kepada warganet yang mengejek Happy.

Sementara berita selanjutnya datang dari putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley, yang baru saja mengungkap fakta mengejutkan tentang dugaan pelecehan yang dilakukan sang ayah tiri.