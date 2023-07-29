Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tersisa 1 Hari Lagi, Jangan Lewatkan Audisi KDI 2023 di Makassar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |21:41 WIB
Tersisa 1 Hari Lagi, Jangan Lewatkan Audisi KDI 2023 di Makassar
MNCTV gelar audisi KDI 2023 di Makassar. (Foto: MNC Media)
MAKASSAR - MNCTV kembali menggelar Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2023, ajang pencarian bakat dangdut terbesar di Indonesia. Ajang ini mencari calon bintang dangdut masa depan dengan kualitas terbaik.

Setelah Bangka Belitung, Medan, Indramayu, dan Bandung, kini audisi KDI 2023 digelar di Radio Gamasi, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 29 dan 30 Juli 2023, pukul 09.00 WITA. Masih tersisa besok untuk Anda mencoba peruntungan di ajang ini.

Cara mengikuti audisi KDI 2023 cukup mudah. Anda harus berusia 14-27 tahun, membawa fotokopi KTP, dan mengisi formulir pendaftaran yang bisa diunduh melalui akun Instagram @kdiofficial atau diambil langsung di venue audisi.

Saatnya Anda menunjukkan bakat bintangmu dan menjadi bintang dangdut masa depan di KDI 2023. 

