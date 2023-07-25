Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode Perdana TV Love Cinema Tayang, Sajikan Romansa di Kebun Anggur

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:12 WIB
Episode Perdana <i>TV Love Cinema</i> Tayang, Sajikan Romansa di Kebun Anggur
Series TV Love Cinema: Drunk in Love. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Vision+ telah merilis original series terbaru berjudul TV Love Cinema pada 21 Juli 2023. Menyuguhkan genre romantis, serial ini menyajikan 8 kisah cinta dalam 8 episode, dan episode perdananya bisa disaksikan melalui link ini.

Serial TV Love Cinema dibintangi oleh berbagai aktor serta aktris muda berbakat asal Indonesia, seperti Inayma, Teuku Reka, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Shandy William, Adil Luca, dan Nabila Atmaja. Di setiap episodenya, mereka akan memerankan karakter yang berbeda-beda.

Episode perdana dari TV Love Cinema berjudul 'Drunk In Love", dan menampilkan latar di sebuah kebun anggur yang indah di Bali. Menghadirkan kisah cinta antara Adil Luca yang berperan sebagai Hadid, dan Nabila Atmaja yang berperan sebagai Quinta.

Hadid merupakan seorang putra dari pemilik kebun anggur yang kaya raya, dan gemar berpesta. Semenjak sang ayah sakit, ia menyadari bahwa ia harus mempersiapkan diri untuk mewarisi kebun anggur milik sang ayah, sehingga ia mulai bekerja keras.

Hadid lalu bertemu Quinta, dan jatuh cinta dengan gadis cantik itu. Hanya saja, Hadid tak ingin ia melihat Hadid dari hartanya, sehingga Hadid berpura-pura menjadi seorang anak dari petani kebun anggur.

