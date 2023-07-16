Sinopsis Film Escape Room, Permainan Mematikan demi Hasrat Orang Kaya

JAKARTA - Sinopsis film Escape Room akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Escape Room adalah film horor psikologis Amerika Serikat tahun 2019 yang disutradarai oleh Adam Robitel dan ditulis oleh Bragi F. Schut dan Maria Melnik.

Film tersebut dibintangi oleh Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Nik Dodani, Jay Ellis, dan Yorick van Wageningen, dan mengikuti sekelompok orang yang dikirim untuk menavigasi serangkaian ruang pelarian yang mematikan.

Escape Room dirilis di Amerika Serikat pada 4 Januari 2019, oleh Sony Pictures Entertainment, dan meraup lebih dari USD155 juta di seluruh dunia. Film ini mendapat tinjauan beragam dari para kritikus, yang memuji suasana dan pemerannya, tetapi mengkritik plot yang sudah dikenal dan kegagalannya untuk memanfaatkan sepenuhnya premisnya. Sekuelnya, Escape Room: Tournament of Champions, dirilis pada 16 Juli 2021.

Sinopsis Film Escape Room

Enam orang dari berbagai latar belakang menghadapi kubus teka-teki. Mereka adalah Zoey, seorang mahasiswa fisika; Jason, seorang daytrader kaya; Ben, seorang stockboy; Mike, seorang sopir truk; Amanda, seorang veteran Perang Irak; dan Danny, penggemar ruang melarikan diri.

BACA JUGA:

Sinopsis Film Fury, Tank Legendaris Sekutu Melawan Tentara Nazi

Saat mereka memecahkan teka-teki tersebut, mereka diundang untuk ikut serta dalam Escape Room dengan hadiah USD10.000. Para peserta tiba di blok kantor tanpa salam, dan ketika Ben mencoba untuk pergi, pegangan pintu terlepas, menunjukkan tantangan telah dimulai.

Mereka melarikan diri dari dua kamar pertama, oven pemanas raksasa, dan kabin musim dingin. Namun, setelah menemukan kuncinya, kamarnya menjadi fatal. Danny jatuh dari es di ruangan es dan tenggelam; Amanda jatuh ke kematiannya di bar biliar terbalik di mana bagian lantai secara berkala jatuh ke lubang yang dalam di bawah;

Jason mengejutkan Mike sampai mati untuk memecahkan teka-teki di kamar rumah sakit yang dipenuhi gas beracun; dan di sebuah ruangan dengan ilusi optik dan lampu strobo, Ben membunuh Jason untuk mendapatkan obat penawar yang diperlukan untuk melarikan diri.

Beberapa ruangan, melalui permainan lagu, mantel, dan ranjang rumah sakit, mengingatkan para pemain bahwa mereka adalah satu-satunya yang selamat dari berbagai bencana; Mike lolos dari tambang yang runtuh, Zoey selamat dari kecelakaan pesawat, Danny selamat ketika keluarganya meninggal karena keracunan karbon monoksida, Amanda selamat dari ledakan IED, Jason selamat dari kecelakaan kapal dalam cuaca dingin, dan Ben selamat dari kecelakaan mobil tempat teman-temannya meninggal.

Zoey menyadari tujuan permainan ini adalah untuk menentukan pemain mana yang paling beruntung. Ben, setelah keluar dari ruangan terakhir tempat dinding bergerak ke dalam untuk menghancurkannya, bertemu dengan Gamemaster, yang mengontrol game yang dirancang oleh Pembuat Teka-Teki.