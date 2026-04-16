HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Pastikan Beli 2 Apartemen Julia Perez demi Penuhi Amanah Almarhumah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |11:49 WIB
Raffi Ahmad Pastikan Beli 2 Apartemen Julia Perez demi Penuhi Amanah Almarhumah
Raffi Ahmad Bakal Beli 2 Apartemen Julia Perez demi Jalankan Amanah Sang Sahabat. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
JAKARTA - Raffi Ahmad menanggapi permintaan ibu Julia Perez, Sri Wulansih, yang meminta dirinya untuk membeli dua unit apartemen peninggalan almarhumah yang terletak di kawasan Cawang, Jakarta Timur. 

Aset tersebut, menurut Sri, menjadi satu-satunya harapan untuk bisa meringankan beban hidupnya sejak ditinggalkan almarhumah pada 2017. “Mama enggak kuat bayar. Apalagi, mama harus bayar IPL dan kebersihan Rp6 juta per 3 bulan. Duit dari mana?” ujar Sri.

Terkait permintaan Sri Wulansih tersebut, Raffi Ahmad mengaku, sudah berkomunikasi dengan ibu almarhumah. Suami Nagita Slavina itu pun menyanggupi untuk membeli dua unit apartemen tersebut.

Raffi Ahmad Bakal Beli 2 Apartemen Julia Perez demi Jalankan Amanah Sang Sahabat.

Hal itu dilakukan Raffi karena mengingat mengingat pesan Julia Perez sebelum meninggal dunia. “Jadi almarhumah itu pernah nitipin mama sama aku pas sakit. Dia bilang, ‘Raf, kalau ada apa-apa sama mama tolong ya.’ Begitu,” ujar bapak tiga anak itu.

Bagi Raffi, permintaan Julia Perez tersebut tak sekadar pesan biasa. Sebagai sahabat, dia menilai, pesan itu adalah amanah penting yang harus dipenuhinya. Raffi pun berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang terdekatnya.

"Sebisa mungkin aku memberikan yang terbaik untuk teman-temanku. Baik itu untuk yang masih ada, ataupun mereka yang sudah tidak ada. Itu kan amanah,” ungkapnya menambahkan.*

