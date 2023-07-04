Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sambut Tanggal Merah Juli 2023, Vision+ Hadirkan Ragam Tontonan Seru

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |03:05 WIB
Sambut Tanggal Merah Juli 2023, Vision+ Hadirkan Ragam Tontonan Seru
Tontonan seru Vision+ untuk libur Tahn Baru Islam 1445 H. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Menyambut perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang jatuh pada 19 Juli 2023, saatnya mempersiapkan kegiatan untuk mengisi hari libur. Tak harus pelesiran ke luar kota, menonton bersama keluarga di rumah juga bisa menjadi alternatif kegiatan. 

Untuk itu, Vision+ menawarkan berbagai tontonan seru yang bisa dinikmati bersama keluarga. Pertama, ada original series Arab Maklum dengan latar kehidupan keluarga keturunan Arab yang berusaha memeliharan tradisi di tengah modernitas. 

Kedua, ada kejuaraan BWF Korea Open 2023 yang dapat ditonton sepanjang 18-23 Juli mendatang. Selain dua konten yang telah disebutkan di atas, Vision+ juga menawarkan ragam film dan serial lewat berbagai channel lokal dan internasional.

Ada drama Korea di channel tvN, series Hollywood di AXN, serta berbagai sinetron dan game show di MNCTV, GTV, dan RCTI. Nah, kamu mau pilih yang mana? Untuk bisa menikmati konten terbaik Vision+, Anda bisa berlangganan paket Premium. 

Paket berlangganan ini menawarkan berbagai genre video on demand, ragam original series terbaik, hingga channel lokal dan internasional dengan tayangan program TV kelas dunia. 

Sementara penikmat pertandingan olahraga, Anda bisa memilih paket Premium with Sports dengan channel olahraga terlengkap. Karena itu, unduh aplikasinya sekarang juga melalui Play Store dan App Store di sini

Atau, Anda bisa mengakses laman www.visionplus.id. Informasi terkini bisa mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

