5 Lagu Terpopuler Denny Caknan, Bikin Ambyar!

JAKARTA - Denny Caknan merupakan penyanyi pop Jawa koplo yang kini tengah naik daun. Setiap lagu yang dibawakannya kerap menjadi hits dan kerap terdengar di berbagai platform media sosial.

Mengawali kariernya pada 2019, pemilik nama asli Denny Setiawan ini sudah merilis banyak lagu. Lewat tembang-tembangnya, ia berhasil memikat pendengar musik Tanah Air dengan pengaruh gaya musik dari Didi Kempot.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 lagu terpopuler milik Denny Caknan, dilihat dari Spotify, Senin (3/7/2023).

1. Kartonyono Medot Janji

Kartonyono Medot Janji dirilis pada 5 Mei 2019. Lagu ini menempati single terpopuler Denny di Spotify dengan jumlah stream tertinggi pertama, lebih dari 51 juta kali didengarkan.

Kartonyono sendiri merupakan nama daerah di kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Secara keseluruhan, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggalkan pasangannya sehingga menggoreskan rasa sakit hati.