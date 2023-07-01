Advertisement
MUSIK

BIGHIT Tanggapi Rumor Han So Hee Jadi Bintang MV Single Solo Jungkook BTS

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |16:30 WIB
BIGHIT Tanggapi Rumor Han So Hee Jadi Bintang MV Single Solo Jungkook BTS
BIGHIT Music tanggapi rumor Han So Hee jadi bintang video klip single solo Jungkook BTS. (Foto: DAZED/Weverse Magazine)
A
A
A

SEOUL - BIGHIT Music akhirnya menanggapi pemberitaan yang mengatakan aktris Han So Hee akan menjadi bintang video klip single solo Jungkook BTS, Seven. 

“Sulit bagi kami mengonfirmasi apakah sang aktris akan tampil di video klip single solo Jungkook BTS,” ujar label tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (1/7/2023). 

Pernyataan senada juga diungkapkan agensi Han So Hee. “Kami tidak bisa mengonfirmasi apapun terkait keterlibatan sang aktris dalam video klip terbaru Jungkook,” tutur 9ato Entertainment. 

Pada 1 Juli 2023, OSEN melaporkan, aktris The World of the Married itu akan tampil dalam video klip single terbaru Jungkook, Seven. Lagu itu merupakan salah satu track dalam album solo Jungkook. 

BIGHIT tanggapi rumor Han So Hee jadi bintang video klip single solo Jungkook BTS. (Foto: GQ/Instagram/@xeesoxee)

BIGHIT tanggapi rumor Han So Hee jadi bintang video klip single solo Jungkook BTS. (Foto: GQ/Instagram/@xeesoxee)

Dalam pemberitaannya, portal berita itu juga mengungkapkan bahwa Han So Hee sudah menyelesaikan syuting video klip tersebut di Los Angeles, Amerika Serikat, pada awal Juni 2023. Dia diketahui kembali ke Korea Selatan, pada 22 Juni 2023.*

(SIS)

