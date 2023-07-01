Han So Hee Jadi Model MV Seven Jungkook BTS

SEOUL - Han So Hee menjadi model video klip single solo Jungkook BTS, Seven. Syuting dilakukan minggu lalu, di Los Angeles, Amerika Serikat dan sang aktris telah kembali ke Korea Selatan, pada 22 Juni 2023.

Mengutip Allkpop, Sabtu (1/7/2023), MV Seven merupakan penampilan terbaru Han So Hee sebagai model video klip dalam 4 tahun terakhir. Dia terakhir kali membintangi MV You & I milik Melomance, pada 2019.

Seperti diumumkan BIGHIT Music sebelumnya, Jungkook BTS dijadwalkan merilis single debutnya, pada 14 Juli 2023. Lagu tersebut akan menghadirkan nuansa musim panas yang ceria dan menyegarkan.

Han So Hee dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk syuting drama Gyeongseong Creature 2, meski musim pertama belum tayang. Bergenre thriller, drama tersebut bersetting tahun 1945 di mana dua anak muda menghadapi monster untuk bertahan hidup.

Han So Hee berperan sebagai Yoon Chae Ok, spesialis dalam menemukan orang hilang dalam Gyeongseong Creature. Dia akan beradu akting dengan Park Seo Joon sebagai Jang Tae Sang, pria kaya sekaligus informan terbaik di Kota Gyeonseong.*

