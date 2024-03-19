Han So Hee Tiba di Korea, Cincin di Jari Manisnya Curi Perhatian

INCHEON - Han So Hee akhirnya kembali ke Korea Selatan, setelah menghabiskan liburan di Hawaii bersama sang kekasih, Ryu Jun Yeol. Sang aktris diketahui tiba di Bandara Internasional Incheon, pada 19 Maret 2024.

Dia terlihat mengenakan outer knitwear warna-warni yang dipadukannya dengan celana jeans dan sandal heels berwarna hitam. Han So Hee melempar senyuman kepada awak media sambil berjalan berpegangan tangan dengan stafnya.

Foto-foto Han So Hee di bandara itu langsung viral. Namun warganet justru fokus pada cincin yang jari manisnya. Banyak yang menilai, cincin yang dikenakan sang aktris adalah couple ring dengan Ryu Jun Yeol.

Namun kemudian anggapan itu terbantahkan lewat pernyataan orang dekat sang aktris. “Setelah mengonfirmasi langsung kepada Han So Hee, dia mengaku, cincin itu merupakan friendship ring,” kata sumber tersebut kepada OSEN, Selasa (19/3/2024).