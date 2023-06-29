Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

T.O.P hingga Park Gyu Young Resmi Gabung Squid Game Season 2

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:44 WIB
T.O.P hingga Park Gyu Young Resmi Gabung <i>Squid Game Season 2</i>
Squid Game Season 2. (Foto: Netflix)
A
A
A

SEOUL - Netflix akhirnya memperkenalkan deretan aktor yang bermain dalam Squid Game Season 2, lewat foto sesi pembacaan naskah yang dirilis pada 29 Juni 2023. 

Selain sutradara Hwang Dong Hyuk, Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, dan Wi Ha Joon juga terlihat para cast terbaru. Mereka adalah Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon, dan Yang Dong Geun.

Netflix juga memberikan kejutan lain dengan memperkenalkan deretan aktor pendukung lain dalam serial tersebut. Mereka adalah T.O.P, Park Gyu Young, Jo Yu Ri, Won Ji An, Lee Jin Wook, David Lee, Noh Jae Won, dan Kang Ae Shim. 

Keterlibatan T.O.P dalam Squid Game Season 2 cukup menyita perhatian penggemar BIGBANG. Apalagi, proyek akting terakhir yang dibintangi rapper 35 tahun itu adalah film Tazza: The Hidden Card, sekitar 9 tahun silam. 

Squid Game Season 2. (Foto: Netflix)

Sementara bagi aktor Voice, Lee Jin Wook, proyek ini menjadi momen reuni dengan sutradara Hwang Dong Hyuk setelah Miss Granny yang dirilis pada 2024. Sang sutradara juga akan reuni dengan David Lee yang pernah berkolaborasi dalam film The Fortress

Noh Jae Won yang menarik perhatian publik lewat film Missing Yoon dan Ditto, juga ikut terlibat dalam Squid Game Season 2.*

(SIS)

