Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bintangi Candy Caddy, Zulfa Maharani: Ternyata, Golf Tak Sesimple Itu

Siti Mutammimah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:21 WIB
Bintangi <i>Candy Caddy</i>, Zulfa Maharani: Ternyata, Golf Tak <i>Sesimple</i> Itu
Zulfa Maharani ungkap tantangan jadi caddy dalam Candy Caddy. (Foto: Aldhi/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Zulfa Maharani bercerita tentang pengalamannya berperan sebagai Yasmin dalam serial Candy Caddy. Peran tersebut, ternyata memberi tantangan tersendiri bagi sang aktris.

"Ternyata, golf itu tidak sesimple itu. Kami harus latihan, menjalani berbagai workshop, hingga turun ke lapangan. Bahkan, ada workshop di mana kami harus bertemu langsung dengan caddy asli," ujarnya saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Meski harus menaklukkan tantangan tersebut, namun Zulfa Maharani mengaku, membintangi Candy Caddy membuatnya mengenal lebih dalam profesi caddy yang mungkin tak diketahui banyak orang.

“Lewat series ini, aku jadi tahu persis peran caddy di lapangan golf. Ternyata, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kurang mendapat perhatian dari masyarakat ya,” tutur sang aktris.

Series Candy Caddy disutradarai Myrna Paramita dan diperankan oleh Zulfa Maharani (Yasmin), Sugesta Handayani (Monik), Arya Vasco (Ray), Ciccio Manassero (Adi), dan Yusuf Ozkan (Yara).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement