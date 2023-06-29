Bintangi Candy Caddy, Zulfa Maharani: Ternyata, Golf Tak Sesimple Itu

Zulfa Maharani ungkap tantangan jadi caddy dalam Candy Caddy. (Foto: Aldhi/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Aktris Zulfa Maharani bercerita tentang pengalamannya berperan sebagai Yasmin dalam serial Candy Caddy. Peran tersebut, ternyata memberi tantangan tersendiri bagi sang aktris.

"Ternyata, golf itu tidak sesimple itu. Kami harus latihan, menjalani berbagai workshop, hingga turun ke lapangan. Bahkan, ada workshop di mana kami harus bertemu langsung dengan caddy asli," ujarnya saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Meski harus menaklukkan tantangan tersebut, namun Zulfa Maharani mengaku, membintangi Candy Caddy membuatnya mengenal lebih dalam profesi caddy yang mungkin tak diketahui banyak orang.

“Lewat series ini, aku jadi tahu persis peran caddy di lapangan golf. Ternyata, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kurang mendapat perhatian dari masyarakat ya,” tutur sang aktris.

Series Candy Caddy disutradarai Myrna Paramita dan diperankan oleh Zulfa Maharani (Yasmin), Sugesta Handayani (Monik), Arya Vasco (Ray), Ciccio Manassero (Adi), dan Yusuf Ozkan (Yara).