HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Miracle of Alea di Vision+, Kisah Gadis Kecil yang Punya Kekuatan Super

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:12 WIB
Saksikan <i>Miracle of Alea</i> di Vision+, Kisah Gadis Kecil yang Punya Kekuatan Super
Miracle of Alea. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – MNCTV menghadirkan sinetron terbaru berjudul Miracle of Alea. Sinetron yang tayang sejak Maret lalu ini disutradarai oleh Rachmad Rangkuti, Tri Willy Ramadhan, dan Wahid Setyanto.

Miracle of Alea dibintangi oleh Makayla Rose sebagai Alea, Alwi Djamalulail sebagai Ayes, Najla Putri sebagai Cantika, Yeyen Lidya sebagai Luna, Chand Kelvin sebagai Rafael, Metta Permadi sebagai Felice, Jerico Gowtara sebagai Bryan, Farel sebagai Bonbon, Faradina Tika sebagai Davina, Guntur Nugraha sebagai Alif, dan masih banyak lagi.

Menceritakan tentang Alea, seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan super. Ia tinggal bersama sang paman yang merupakan polisi.

Pamannya kerap dibuat kewalahan dengan kekuatan super milik Alea. Meski demikian, Alea berusaha menggunakan kekuatannya untuk kebaikan.

Telusuri berita celebrity lainnya
