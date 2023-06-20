Desta-Natasha Rizky Resmi Cerai, Denny Sumargo Hafal Al-Fatihah

Hot gosip kali ini datang dari Desta dan Natasha Rizky. Mereka dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 19 Juni 2023.

Artinya, status Desta dan Caca kini bukan lagi sebagai suami istri. Mereka pun sepakat bercerai baik-baik sejak awal.

Untuk hak asuh, sudah ditetapkan jatuh ke tangan Caca. Namun, Desta juga tetap diberikan keleluasaan untuk mengurus anak-anaknya.

"Mengenai anak, yang lain nggak mungkin kita sebutin. Anak kesepakatan ya ada di Caca, cuma Desta ngurus bareng bersama," ucap Dolly Siregar.

Beralih ke berita selanjutnya, yakni dari Denny Sumargo. Baru-baru ini, mantan atlet basket ini mengajak sang istri, Olivia Allan, berziarah ke makam sang ayah.