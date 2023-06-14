Tonton Indonesia's Got Talent 2023 yang Telah Tayang di Vision+

JAKARTA – Ajang pencarian bakat bergengsi Indonesia’s Got Talent kembali hadir dengan musim terbarunya, yaitu musim ke-4 yang bisa disaksikan di RCTI melalui Vision+. Program ini telah tayang perdana dari 11 Juni 2023 lalu.

Indonesia’s Got Talent 2023 menampilkan deretan juri terkenal dari berbagai bidang di industri hiburan, seperti Ivan Gunawan, Rossa, Denny Sumargo, dan Reza Oktovian, serta dibawakan oleh Robby Purba sebagai MC.

Audisi Indonesia’s Got Talent dilakukan dengan dua cara, yaitu audisi daring dan audisi langsung. Pada audisi daring, calon peserta diseleksi melalui laman RCTI+, Facebook, Instagram, dan TikTok, sementara audisi langsung dilaksanakan di 10 kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Manado, Balikpapan, Kupang, dan Denpasar.

Peserta yang lolos audisi akan melakukan perekaman audisi di depan juri-juri Indonesia’s Got Talent 2023, yang kini telah tayang. Anda bisa menyaksikan babak audisi Indonesia’s Got Talent 2023 dan penampilan lengkapnya sepanjang musim di Vision+, setiap Minggu dan Senin pukul 18.00 WIB.

Hingga kini, sudah ada banyak peserta yang mendapatkan respon positif dari para juri. Beberapa di antaranya bahkan telah meraih Golden Buzzer, seperti grup penari Bravery dan pemain marching band asal Aceh, Gita Handayani.