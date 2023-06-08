Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Fakta di Balik Original Series Vision+ Iiihhh Serreeemm, Dipenuhi Beragam Misteri

Claudia Noventa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:25 WIB
JAKARTAVision+ kini telah hadir dengan original series terbarunya yang berjudul Iiihhh Serrreemm. Serial ini merupakan adaptasi dari sinetron Iiihhh Serrreemm yang tayang sebelumnya di RCTI. Anda dapat menyaksikannya melalui link ini.

Serial Iiihhh Serrreemm disutradarai oleh Harry Dagoe serta dibintangi oleh sederet pemeran cilik berbakat asal Indonesia seperti Yassien Omar, Alleyra Fakhira, dan Yusuf Ozkan.

Bagi Anda yang penasaran dengan Iiihhh Serrreemm, sebelum menontonnya, simak dulu 3 fakta unik berikut!

1. Memiliki Genre horor, Namun Bisa Disaksikan Anak-anak

Meski menampilkan genre horor dan misteri yang penuh dengan makhluk supernatural, Iiihhh Serrreemm dikemas dengan kisah yang menghibur dan dilengkapi oleh sisi komedi yang tak kalah seru, sehingga cocok untuk disaksikan oleh semua umur, terutama anak-anak.

Tak hanya itu, para tokoh dalam serial ini juga didominasi oleh anak-anak, dan mengambil kisah dalam kehidupan anak-anak pula, lengkap dengan pesan moral yang dapat dipelajari oleh generasi muda.

Halaman:
1 2 3
