Film The Outlaw 3 Raih 5 Juta Penonton dalam 6 Hari

Siti Mutammimah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:03 WIB
Film <i>The Outlaw 3</i> Raih 5 Juta Penonton dalam 6 Hari
Film The Outlaw 3 raih 5 juta penonton dalam 6 hari. (Foto: Hancinema)
SEOUL - Film The Outlaw 3 sukses membukukan lebih dari 5 juta penonton, hanya dalam 6 hari setelah dirilis. Hal itu diumumkan Sistem Informasi Box Office Badan Perfilman Korea (KOBIS), pada 6 Juni 2023. 

"Dengan capaian tersebut, maka The Outlaws 3 menjadi film Korea tercepat yang menghasilkan 5 juta penonton dalam waktu kurang dari sepekan perilisannya sepanjang tahun ini," ujar KOBIS seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (6/6/2023). 

Lembaga itu, dalam keterangannya menambahkan, film terbaru Ma Dong Seok tersebut meraih 1 juta penonton dalam 2 hari. Setelah hari ketiga, film itu meraih 3 juta penonton. sementara pada hari kelima perilisannya, penjualan tiket film tersebut mencapai 4 juta. 

Sukses tersebutt membuat performa box office The Outlaw 3 lebih baik dibandingkan film sebelumnya. Musim kedua film tersebut membukukan 5 juta penonton di hari ke-10 perilisannya. 

The Outlaw 3 raih 5 juta penonton dalam 6 hari. (Foto: Hancinema)

Bersetting 7 tahun setelah kasus di Vietnam, Ma Seok Do (Ma Dong Seok) dan timnya kembali berhadapan dengan kasus pembunuhan serius lainnya. Setelah diselidiki, ternyata kasus tersebut terkait kasus narkoba dan kelompok mafia. 

Selain Ma Dong Seok, film yang disutradarai oleh Lee Sang Yong tersebut juga dibintangi oleh Lee Joon Hyuk, Munetaka Aoki, Kim Min Jae, Go Kyu Pil, Jeon Seok Ho, dan Ahn Se Ho.*

(SIS)

