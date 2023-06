JAKARTA - Slank sukses membuat penonton merinding saat tampil di hari kedua gelaran GulaVit 2023 Jakarta E-Prix.

Band yang digawangi oleh Kaka Akhadi Wira Satriaji atau kerap disapa Kaka ikut memeriahkan ajang balapan mobil listrik internasional yang digelar di AGI Jakarta E-Prix Circuit.

Slank membuka penampilannya dengan lagu I Miss You But I Hate You sekitar pukul 16.47 WIB, lalu dilanjutkan dengan Gara-gara kamu, Mars Slankers, Tonk Kosong.

"Assalamualaikum, selamat sore teman-temanku saudara-saudaraku, terima kasih tetap semangat happy gak nonton E-Prix," kata Kaka SLANK di atas panggung Gulavit 2023 Jakarta E-Prix.

Kemudian Kaka Slank mengajak para penonton untuk karaokean lewat salah satu lagu andalannya yaitu Ku Tak Bisa.

Lautan penonton pun ikut terhanyut dan menyanyikan lirik lagu Ku Tak Bisa itu bersama Kaka Slank.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

Usai galau-galauan bersama, Kaka Slank kembali tampil enerjik dengan beberapa koreografi yang ia tunjukkan di atas panggung. "Terima kasih Tuhan bisa sore-sore manggung di Ancol lagi, saya dengan hormat minta waktunya untuk say thank you Gulativ," tutup Kaka Slank sambil membawakan Kamu harus pulang.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.