JAKARTA - Penampilan Alan Walker di Mega Konser Kemenangan Idols berlangsung meriah. Alan pun turut mengiringi sejumlah kontestan Idol 2023 dan para bintang tamu untuk menghibur para penonton.

Salah satunya saat penampilan Rossa selaku juri di Indonesian Idol 2023. Rossa pun membawakan lagu On My Way bersama Salma dan Nabilah serta diiringi DJ, Alan Walker.

Penampilan mereka pun sukses mengguncang panggung Mega Konser Kemenangan X Idols 2023 ini. Bahkan, Salma dan Nabilah pun mengaku bahagia bisa melakukan duet perdana mereka dengan Rossa dan Alan Walker.

“Happy, akhirnya aku bisa duet sama judges aku sendiri,” kata Salma, di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Nabila juga mengaku senang karena ini momen perdana dirinya bisa satu panggung dengan Rossa yang selama ini menjadi jurinya.

“Senang banget, ini perdana aku nyanyi bareng Teh Oca,” kata Nabilah.

Penampilan ketiganya pun berlangsung energik dengan lagu On My Way milik Alan Walker yang diiringi musik EDM. Aksi panggung mereka pun sukses bikin riuh para penonton.

Mega Konser ini akan memberikan pengalaman musik yang tak terlupakan bagi para penonton, karena kolaborasi spektakuler antara Alan Walker, dua finalis Indonesian Idol teratas, Salma dan Nabilah, serta 14 finalis terbaik Indonesian Idol Season XII akan terjadi.

Mega Konser ini juga makin dimeriahkan dengan penampilan spesial dari PaNaRoma, Rossa, David Bayu, Marion Jola, Rimar, Mark, dan Anggi yang telah mengukir nama mereka di dunia musik Indonesia.

