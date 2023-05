JAKARTA – Sinopsis film The Revenant akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre drama aksi yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Alejandro G. Iñárritu. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Tom Hardy dan Will Poulter.

Film ini sebagiannya didasarkan pada novel tahun 2002 Michael Punke yang berjudul sama, The Revenant, menggambarkan pengalaman frontiersman Hugh Glass pada tahun 1823, dan yang didasarkan pada puisi tahun 1915 The Song of Hugh Glass.

Film ini menceritakan seorang penjaga perbatasan dalam ekspedisi perdagangan bulu pada tahun 1820-an berjuang untuk bertahan hidup setelah dianiaya oleh beruang dan ditinggalkan begitu saja oleh anggota tim pemburunya sendiri.

Film ini menerima banyak kritik positif dari para kritikus dan penonton film serta mendapat rating sebesar 8.0/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film The The Revenant

Pada akhir tahun 1823, penjaga perbatasan Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) memandu penjaga Kapten Andrew Henry (Domhnall Gleeson) melalui wilayah Dakota. Saat dia dan putranya, Hawk (Forrest Goodluck) sedang berburu, kamp perusahaan diserang oleh rombongan perang Arikara yang berusaha untuk mendapatkan kembali putri Ketua yang diculik, Powaqa (Melaw Nakehk'o).

Akhirnya mereka terlibat dengan pertempuran dan banyak yang terbunuh juga. Glass memandu para penyintas melakukan perjalanan ke Benteng Kiowa dengan berjalan kaki karena Glass percaya bahwa perjalanan ke tepi sungai akan membuat mereka rentan. Setelah berlabuh, kru menyimpan kulitnya di dekat pantai.

Saat dia sedang melakukan permainan, Glass dianiaya dan ditinggalkan hampir mati oleh seekor beruang grizzly betina yang menjaga anaknya. Penjaga John Fitzgerald (Tom Hardy), karena takut akan serangan Arikara lainnya, berpendapat bahwa kelompok tersebut harus membunuh Glass dengan belas kasihan dan terus bergerak.

Henry setuju, tapi dia tidak bisa menarik pelatuknya. Sebaliknya, dia menawarkan uang untuk membayar seseorang untuk tinggal bersama Glass dan menguburkannya setelah dia meninggal. Ketika satu-satunya sukarelawan adalah Hawk dan Jim Bridger (Will Poulter) muda, Fitzgerald setuju untuk tinggal demi uang, untuk mengganti kerugiannya dari kulit yang ditinggalkan.

Setelah yang lain pergi, Fitzgerald mencoba menahan Glass tapi dia ditahan oleh Hawk. Fitzgerald, takut reaksi keras Hawk terhadap usahanya untuk membunuh Glass dapat mengingatkan Bridger, yang sedang pergi mengumpulkan air, lalu menikam Hawk sampai mati saat Glass melihat tanpa daya.

Esok paginya, Fitzgerald meyakinkan Bridger yang tidak mengetahui pembunuhan Hawk, bahwa Arikara sedang mendekat dan mereka harus meninggalkan Glass. Pada awalnya, Bridger memprotes, tetapi dia akhirnya mengikuti Fitzgerald setelah yang terakhir meninggalkan Glass setengah terkubur hidup-hidup di kuburan.

Bridger meninggalkan kantinnya, tempat dia mengukir simbol spiral, dengan Glass. Setelah mereka pergi, Fitzgerald mengaku berbohong tentang Arikara yang mendekat. Ketika Fitzgerald dan Bridger kemudian bertemu Henry di benteng, Fitzgerald memberi tahu Henry bahwa Glass mati dan Hawk menghilang. Bridger terlibat dalam kebohongan tentang kematian Glass, tapi dia tidak mengetahui pembunuhan Hawk.

Glass memulai perjalanannya yang sulit melalui hutan belantara. Dia melakukan kauterisasi kasar pada lukanya dan menghindari Arikara yang mengejar dengan melompat ke jeram air. Dia kemudian bertemu dengan Hikuc, pengungsi Pawnee, yang mengatakan bahwa balas dendam ada di tangan Tuhan. Para pria berbagi daging bison dan bepergian.

Saat badai mendekat, Hikuc membangun pondok keringat darurat untuk Glass yang demam untuk berlindung. Setelah pengalaman halusinogen di pondok, Glass muncul untuk menemukan bahwa lukanya sembuh, tetapi pemburu Prancis telah membunuh Hikuc.

Dia menyusup ke kamp mereka dan melihat pemimpin memperkosa Powaqa. Glass membebaskannya, dan saat dia mengebiri pemerkosanya, dia membunuh beberapa pemburu, dan memulihkan kuda Hikuc. Keesokan harinya, Glass disergap dan didorong melewati tebing dengan kudanya oleh Arikara.

Dia selamat dari malam badai dengan mengeluarkan isi perut kuda yang mati dan berlindung di dalam bangkainya.Seorang penyintas Prancis yang ketakutan terhuyung-huyung ke Benteng Kiowa, dan Bridger mengenali kantin berukir spiralnya sebagai 'Glass'. Percaya bahwa itu mungkin Hawk yang masih hidup, Henry mengatur regu pencari.

Follow Berita Okezone di Google News

Menyadari bahwa Glass masih hidup, Fitzgerald mengosongkan brankas pos terdepan dan melarikan diri. Regu pencari menemukan Glass yang kelelahan. Marah, Henry memerintahkan penangkapan Bridger, tetapi Glass menjamin Bridger dengan menyatakan bahwa dia tidak hadir saat Fitzgerald membunuh Hawk dan dia kemudian ditipu dan diancam oleh Fitzgerald yang berpangkat lebih tinggi. Glass dan Henry berangkat mengejar Fitzgerald. Setelah kedua pria itu berpisah, Fitzgerald menyergap, membunuh, dan menguliti Henry. Glass menemukan mayat Henry, meletakkannya di atas kudanya untuk bertindak sebagai umpan, dan menembak lengan Fitzgerald. Dia mengejar Fitzgerald ke tepi sungai, tempat mereka terlibat perkelahian brutal. Glass akan membunuh Fitzgerald, tapi dia melihat sekelompok Arikara di tepi sungai. Dia ingat kata-kata Hikuc dan mendorong Fitzgerald ke hilir ke tangan Arikara. Kepala Anjing Rusa mereka membunuh dan menguliti Fitzgerald, dan Arikara menyelamatkan Glass. Glass mundur ke pegunungan, di mana dia bertemu dengan arwah istrinya. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan hanya di layar kaca Indonesia pada Selasa (30/5/2023) jam 21.45 WIB.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.