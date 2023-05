JAKARTA - Mantan personil Sheila On 7 (SO7) Saktia Ari Seno alias Sakti sukses membuat pera penggemar terharu.

Sebab setelah hengkang dan memutuskan untuk hijrah, Sakit akhirnya reuni dan tampil di atas panggung bersama personil Sheila on 7 lainnya, seperti Duta, Eross dan Adam.

Momen reuni itu, terjadi saat band yang digawangi oleh Duta tampil di sebuah konser musik di Yogyakarta pada Sabtu (27/5/2023).

Dalam video yang diunggah ulang oleh Sakti di Instagram Story-nya, terlihat pria yang sudah hijrah itu tampil memakai gamis dan menunjukkan bahwa dirinya masih jago bermain gitar.

Sementara itu, Sakti juga turut memposting foto bersama Eross bersama dengan gitarnya.

"Bismillah, ayo mas bro @erosscandra," tulis Sakti di akun Instagram miliknya, Sabtu (27/5/2023).

Meski tidak ikut bernyanyi, namun para penonton ikut terharu saat melihat Sakti bersama personil Sheila on 7 lainnya.

"Siapa yang tadi nangis dan terharu melihat pemandangan ini di panggung," ujar salah satu netizen.

"Tadi malem Sakti eks-Sheila On 7 manggung bareng lagi barengan SO7. Main gitar di atas panggung, tapi ga ikut nyanyi. Rispek," kata netizen lainnya.

Sebagai informasi, Sakti memutuskan untuk keluar dari Sheila on 7 pada 2006 setelah merilis album The Best bertajuk Jalan Lurus.

Sementara itu, di industri musik Tanah Air, Sakti populer pada 1999 lewat album perdana Sheila on 7 yaitu Kita, Dan, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.

Setelah hijrah, Sakti eks Sheila on 7 juga mengganti namanya menjadi Salman Al Jugjawy.