HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Sheila On 7 di Samarinda Meriah, Penonton Sukses Nostalgia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |13:44 WIB
Konser Sheila On 7 di Samarinda Meriah, Penonton Sukses Nostalgia
Konser Sheila On 7 di Samarinda Meriah, Penonton Sukses Nostalgia (Foto: IG Sheila)
JAKARTA - Sheila On 7 resmi membuka rangkaian tur Tunggu Aku Di dengan meriah di Stadion Utama Kaltim Palaran, Samarinda, Sabtu (27/7/2024). Dua band Tanah Air, Good Morning Everyone dan Murphy Radio juga hadir sebagai pembuka dan membuat suasana konser kian ramai.

Konser dimulai dengan laku pembuka Pejantan Tangguh yang langsung menghentak para penonton di malam minggu itu. Disusul dengan berbagai lagu populer seperti Jadikanlah Aku Pacarmu, Film Favorit, Sephia, Sahabat Sejati dan berbagai hits Andalan. 

Malam memorable bersama para Sheila Gank di Samarinda dinikmati dengan 22 lagu romantis Sheila on 7. Konser ini ditutup lewat lagu 'Tunggu Aku di Jakarta' yang sejalan dengan judul Tour.

Konser Sheila On 7 di Samarinda Meriah, Penonton Sukses Nostalgia (Foto: IG)
Konser Sheila On 7 di Samarinda Meriah, Penonton Sukses Nostalgia (Foto: IG)

Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada para penggemar Sheila On 7 di konser mereka ini.

“Kami bangga bisa memulai tur ini di Samarinda dan berharap semangat ini terus menyala di kota-kota selanjutnya. Tentunya kami ingin kembali ke Samarinda,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (29/7/2024).

 

