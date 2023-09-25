Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sheila On 7 Jadi Penutup Manis Pestapora Hari ke-3

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |08:52 WIB
Sheila On 7 Jadi Penutup Manis Pestapora Hari ke-3
Penampilan Sheila on 7 di Pestapora 2023. (Foto: Annastasya/MPI)
JAKARTA - Grup musik Sheila On 7 jadi penutup di festival musik Pestapora hari ke-3. Acara ini berlangsung pada Jumat, Sabtu dan Minggu, 22-24 September 2023 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Di hari terakhir ini, penampilan Sheila On 7 jadi salah satu musisi yang dinantikan para penonton. Duta, Eros dan kawan-kawan pun menyapa dan disambut riuh.

“Selamat malam Pestapora,” ungkap Duta, Minggu (24/9/2023).

Sheila On 7 pun seolah tak pernah membosankan para penonton. Deretan lagu hits mereka pun tak gagal membuat penonton bernyanyi bersama seperti Dan, Pejantan Tangguh, Seberapa Pantas, Sephia, Kita dan masih banyak lagi.

Sementara itu, Duta, vokalis Sheila On 7 juga mengungkap rasa bangganya bisa manggung di Pestapora tahun ini. Ia juga memuji para musisi lainnya yang juga tampil di festival musik ini.

