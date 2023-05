JAKARTA - Drummer grup band NOAH, Rio Alief, belakangan menjadi sorotan netizen. Pasalnya, setelah sang istri, Clerence Cynthia Radhanta meninggal dunia pada Oktober 2022 lalu, Rio Alief sudah mulai memperkenalkan kekasih barunya, Vinessa Inez, di hadapan publik.

Singkatnya waktu yang dibutuhkan Rio Alief untuk move on dari mendiang istrinya, sontak membuat netizen ramai mempertanyakan kesetiaannya. Apalagi saat Clerence meninggal dunia akibat kanker, Rio terlihat begitu terpukul.

Banyaknya pro dan kontra terkait hubungan Rio Alief dengan Vinessa Inez, nyatanya membuat pasangan ini menanggapinya dengan bijak. Bahkan baru-baru ini, Rio sempat membagikan foto dirinya bersama Vinessa saat berziarah ke makam Clerence.

Menariknya, bukan cuma berdua. Rio juga ikut serta mengajak anak laki-laki dari kekasihnya untuk berziarah dan mengirim doa pada Clerence.

"Saya rasa tak perlu caption apapun lagi. Merasa sangat beruntung. Terima kasih @vinessainez @elvaroalano.enzio," tulis Rio lewat Instagram pribadinya.

Sementara itu, Inez sendiri mengaku jika kedatangannya ke makam Clerence merupakan kali kedua.

"Kali kedua main ke rumah Cle, kali ini bareng @rio_alief , @elvaroalano.enzio dan mama You’re always missed, Cle ," kata Inez.

Unggahan pasangan kekasih ini sontak mendapatkan berbagai macam komentar dari para netizen. Bahkan tak sedikit yang mengaku haru dengan hal tersebut.

"definisi senang tapi sedih juga.. kangen banget sama clerence pasti, tapi satu sisi juga bahagia udah ada pendamping sekarang. Clerence always in your heart bang, dia ga akan kemana2 dan ga akan bisa digantikan sama siapapun udah punya tempat spesial di hati lu. Rasa rindu itu akan selalu ada.. doa terbaik bang,: tutur nara***.

"Kaa io aku dukung kamu, karena kamu juga harus terus melanjutkan hidup . Semoga apapun itu bahagia kalian berdua yaa kaaa @rio_alief @vinessainez," timpal dhea***.