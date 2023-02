JAKARTA - Rio Alief, additional drummer NOAH, baru-baru ini menjadi sorotan. Belum lama sang istri, Clerence Chyntia meninggal dunia, dia dikabarkan sudah punya tambatan hati yang baru.

Rio disebut-sebut berpacaran dengan DJ Freya. Kabar ini mencuat ketika Rio mengunggah potret kebersamaannya dengan perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu.

Kabar ini diunggah di akun gosip @rumpi_gosip. Ada netizen yang menanggapi gosip ini dengan komentar pedas, menilai Rio terlalu cepat move on setelah kehilangan istri.

"Sudah biasa lelaki begitu, awalnya dtinggal bini mati mewek-mewek, bentaran lagi udah gandeng yang baru," komentar netizen.

"Makanya nangis biasa aja bang, enggak usah terlalu lebay," komentar netizen.

"Pas meninggal nangisnya kayak apa, eh udah dapat ganti," komentar netizen.Â

 "Di kuburan nangis kejer. Belum juga setahun. Udah nempel sama cewek lagi," sahut lainnya.

"Apa emang lelaki gitu ya? ya memang enggak semua, tapi kebanyakan begitu ya. Apa secepat itu move on nya, secepat itu rasa sakit ditinggal yang lama udah hilang? bukan maksudku harus menduda terus, life must go on, tapi kenapa secepat itu?" komentar netizen. Seperti diketahui, Clerence Chyntia Audry dan Rio Alief menikah pada 6 November 2020 dan menggelar resepsi pada Juni 2021. Sayangnya, kebahagiaan rumah tangga mereka tak berlangsung lama. Clerence meninggal dunia pada 18 Oktober 2022 karena penyakit tumor neuroendokrin yang diderita selama 6 bulan. Jenazahnya dimakamkan di TPU Jombang, Tangerang.