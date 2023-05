JAKARTA - Aldi Taher kembali menunjukkan kreativitasnya untuk menghibur netizen. Kali ini, ia mempersembahkan lagu Yellow milik Coldplay.

Mantan suami Dewi Perssik ini bertujuan untuk menghibur para fans Coldplay yang terancam gagal nonton konser lantaran kalah war tiket pada beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Aldi Taher Optimistis Bangun Indonesia Bersama Partai Perindo

"BISMILLAH THIS SONG for you YANG KALAH TIKET WAR @coldplay honey....yellow mellow," tulis Aldi Taher dalam keterangan yang diunggahnya, Kamis (25/5/2023).

Membuka penampilannya, Aldi Taher memberikan pesan cinta kepada salah satu personel Coldplay, Chris Martin. Aldi Taher tampil energik sambil berjingkrak-jingkrak dengan stand mic andalannnya.

Penampilannya yang sederhana dengan baju robek-robek pun tak kalah mencuri perhatian.

Follow Berita Okezone di Google News

"This song is for you. I love you Chris Martin," ujar Aldi Taher mengawali lagu Yellow. Sebelumnya, Aldi Taher juga sempat membagikan beberapa momen ketika dia menyanyikan lagu-lagu Coldplay dari panggung ke panggung hingga menyanyikannya pula di salah satu stasiun televisi. BACA JUGA: Kim Tae Ri Buka Suara Usai Minta Fans Jadi Penerjemah Gratisan: Aku Salah Seperti yang diketahui, ini bukan kali pertama Aldi Taher menampilkan beragam aksi kocak sambil bernyanyi. Bahkan, ia kerap kali menciptakan beberapa lagu yang terinspirasi dari kasus yang tengah viral. Lesti Kejora dan Nisa Sabyan sudah lebih dulu menjadi inspirasi Aldi untuk berkarya dengan mengeluarkan lagu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. BACA JUGA: Tasyi Athasyia Dapat Kado Ultah Kain Kiswah Makam Rasulullah: Mimpi Apa Aku?

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.