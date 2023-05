LOS ANGELES – Film Avatar: The Way of Water yang disutradarai oleh James Cameron ini, telah secara resmi menetapkan tanggal rilis streaming. Dikutip dari Variety pada (15/5/2023), Film bergenre sci-fi ini akan tayang di Disney+ dan Max, pada 7 Juni 2023.

Hak streaming bersama antara Disney+ dan Max adalah produk dari kesepakatan tidak biasa yang ditandatangani tahun lalu yang memungkinkan Max berbagi jendela streaming dengan Disney+ dan Hulu untuk setengah judul studio hingga tahun rilis 2022.

Ini merupakan kabar baik bagi penggemar Avatar, yang cenderung tidak perlu berlangganan streamer baru untuk menonton sekuelnya dari rumah. Ini juga akan tersedia untuk streaming gratis di Amazon Prime Video, melalui uji coba gratis 7 hari platform ke Max.

Sekuel Avatar yang mempunyai judul, The Way of Water, dirilis 13 tahun setelah film pertama yang berjudul Avatar, ditetapkan lebih dari satu dekade setelah kejadian di film pertama.

Film ini menceritakan tentang keluarga Sully, yang beranggotakan, Jake Sully, Neytiri dan anak-anaknya. Mereka meninggalkan rumah mereka untuk menjelajah ke wilayah Pandora yang penuh dengan misteri.

Ketika adanya ancaman lama muncul kembali, Jake sekali lagi dipaksa berperang melawan manusia. Avatar: The Way of Water dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi dan Kate Winslet.

BACA JUGA: Avatar 2 Bertahan di Puncak Box Office dengan Tambahan Pendapatan Rp235 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

Film ini mendapatkan empat nominasi Academy Award dan membawa pulang Oscar untuk efek visual terbaik. Dalam ulasannya, kritikus film Variety Owen Gleiberman menulis bahwa film tersebut memiliki adegan yang akan membuat mata Anda melotot dan jiwa Anda berpacu. Streaming Avatar: The Way of Water di Disney+ dan Max mulai 7 Juni 2023.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.