LOS ANGELES - Film Avatar: The Way of Water kembali menunjukkan dominasinya di box office. Film itu menghasilkan USD15,7 juta atau setara Rp235,24 miliar dari penjualan tiket di 3.600 layar bioskop Amerika Utara, sepanjang 27-29 Januari 2023.

Dengan hasil tersebut, proyek blockbuster James Cameron itu sukses mempertahankan posisinya di puncak box office Amerika Utara untuk 7 pekan berturut-turut. Sejauh ini, Avatar 2 sudah menghasilkan USD620 juta (Rp9,28 triliun) di Amerika Utara.

Sementara secara global, pendapatan Avatar: The Way of Water sudah mencapai USD2,11 miliar atau setara Rp31,72 triliun. Artinya, film tersebut sukses melampaui pendapatan Star Wars: The Force Awakens sebesar USD2,07 miliar (Rp31 triliun) dan menjadi film terlaris keempat dalam sejarah.

Posisi pertama film terlaris sepanjang sejarah sejauh ini masih dipegang Avatar (USD2,92 miliar), diikuti Avengers: Endgame (USD2,7 miliar), dan Titanic (USD2,19 miliar). James Cameron dikabarkan sedang menggarap sekuel ketiga film Avatar.

Sementara itu, film thriller SciFi, Infinity Pool, menjadi satu-satunya film baru yang masuk daftar 10 besar box office Amerika Utara. Film arahan Brandon Cronenberg tersebut mendulang pendapatan USD2,7 juta (Rp40,53 miliar) dan menempati peringkat delapan.

Dibintangi Alexander Skarsgard dan Cleopatra Coleman, Infinity Pool berkisah tentang pasangan yang berlibur di sebuah pulau tropis. Tiba-tiba, seorang perempuan misterius (Mia Goth) muncul dan meyakinkan pasangan itu untuk pergi dari resor yang mereka tinggali. Dari sinilah tragedi besar menanti mereka. Berikut 10 film yang mendominasi box office Amerika Utara sepanjang 27-29 Januari 2023 dikutip dari Variety: 1.Avatar: The Way of Water (USD15,7 juta) 2.Puss in Boots: The Last Wish (USD10,5 juta) 3.A Man Called Otto (USD6,7 juta) 4.M3GAN (USD6 juta) 5.Pathaan (USD5,9 juta) 6.Missing (USD5,8 juta) 7.Plane (USD3,83 juta) 8.Infinity Pool (USD2,7 juta) 9.Left Behind: Rise of the AntiChrist (USD2,36 juta) 10.Living (USD1,59 juta).*