LOS ANGELES - Film Avatar: The Way of Water akhirnya sukses membukukan pendapatan USD1 miliar atau setara dengan Rp15,67 triliun dalam 12 hari perilisannya di seluruh dunia.

Berdasarkan data Box Office Guru, film terbaru James Cameron itu mendulang USD300 juta (Rp4,7 triliun) dari box office Amerika Utara. Sementara pendapatan film itu di pasar internasional menyentuh USD700 juta (Rp10,97 triliun).

Dengan hasil tersebut, maka sekuel Avatar tersebut berkesempatan untuk mengejar capaian film perdananya. Seperti diketahui, pendapatan film itu mencapai USD2,92 miliar (Rp45,79 triliun) ketika dirilis pada 2009.

Film Avatar: The Way of Water merupakan proyek ketiga James Cameron yang melewati pendapatan sebesar USD1 miliar. Selain dua sekuel Avatar, film Titanic arahannya juga sukses membukukan pendapatan sebesar USD2,2 miliar (Rp34,5 triliun).

Capaian tersebut, sekaligus menjadikan James Cameron sebagai sutradara dengan film berpenghasilan tertinggi kedua setelah Steven Spielberg. Sekuel Avatar ini kembali dibintangi oleh Sam Worthington yang kembali berperan sebagai Jake Sully. Selain itu, film tersebut juga dibintangi Zoe Saldana yang menghidupkan lakon Neytiri, Sigourney Weaver sebagai Kiri, dan Stephen Lang menjadi Colonel Quaritch. Kate Winslet berperan sebagai Ronal dan Michelle Yeoh menjadi Dr. Karina Mogue.