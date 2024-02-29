Sukses Besar, Series Live Action Avatar: The Last Airbender Lanjut Season 2?

JAKARTA - Avatar: The Last Airbender tengah digandrungi para penonton. Live action yang diangkat dari serial animasi bertajuk serupa ini bahkan sukses merajai peringkat Netflix.

Avatar: The Last Airbender sukses masuk 10 acara TV Teratas untuk 19 - 25 Februari 2024. Series live action ini pun berhasil bertengger di posisi pertama dan ditonton sebanyak 21,2 kali di Netflix.

Bahkan, kesukses ini juga mengalahkan debut live action One Piece di Netflix yang dalam rentang waktu yang sama mendapat 140,1 juta jam dari 18,5 juta penonton.

Menurut pantauan Okezone, Kamis (29/2/2024), series live action Avatar: The Last Airbender ini masih ramai digandrungi penonton. Banyak warganet membicarakan sejumlah cast hingga alur cerita series tersebut.

Publik bertanya-tanya hingga menantikan season kedua dari lie action Avatar: The Last Airbender. Namun, adakah kelanjutan dari series live action ini?

Dilansir Screen Rant, tidak mengherankan jika Avatar: The Last Airbender dinantikan musim keduanya mengingat tingkat kesuksesan yang diraih pada minggu pertama perilisan.

Berkaca dari One Piece, series live action ini diumumkan lanjut ke season 2 hanya dua minggu setelah debutnya. Tak menutup kemungkinan series live-action Avatar:The Last Airbender mendapatkan perlakuan serupa.