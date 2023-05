JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia yang sukses di kancah Internasional, NIKI, akan menggelar konser di kampung halamannya. Tepatnya pada 26 September 2023 mendatang, pemilik nama asli Nicole Zefanya ini akan mengadakan konser di JiExpo Hall D2, Kemayoran, Jakarta Utara.

Bertajuk Nicole World Tour 2023, pengumuman soal konser tersebut sontak membuat para penggemarnya heboh. Bahkan kehebohan tersebut sudah mulai tak lama setelah NIKI mengumumkan soal konser dunianya yang akan digelar mulai 13 Mei 2023 hingga 10 Oktober 2023 mendatang.

"CAT’S OUTTA THE BAG I GUESSSSSS can’t believe I’m finally saying this but we’re goin back on tour all over the world this year !!! u ask I deliver !!!," tulis NIKI pada unggahannya di Instagram.

"North america, asia & headlining australia & europe for the first time i’m SO stoked omg thank you for all your continued love and support, i cannot wait to see ur lovely faces again tickets in bio on sale may 18 10am local!!!," lanjutnya.

Netizen pun cukup heboh ketika melihat harga tiket konser Niki. Pasalnya Niki hanya akan mematok harga tiket di dua kategori yakni VIP dan Festival.

Berdasarkan seat plan, VIP (kuning) akan dijual dengan harga Rp1,25 juta. Sedangkan Festival (pink) akan dijual dengan harga Rp500 ribu saja. Akan tetapi, harga tersebut belum termasuk pajak dan juga biaya admin. Bagi masyarakat yang berminat untuk menyaksikan langsung konser NIKI, kalian bisa langsung membeli tiket secara resmi mulai 18 Mei 2023 pukul 10.00 WIB melalui Loket.com.

