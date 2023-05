JAKARTA - Animasi KIKO kembali hadir dengan episode yang seru. Tontonan RCTI yang tepat untuk menemani waktu Minggu pagi Anda di rumah bersama keluarga.

Episode terbaru bertajuk The Faces We Love akan menghadirkan cerita tentang pertemuan Kiko dengan seorang anak bernama Fini di toko pizza.

Fini ketakutan bertemu sang nenek, Karen, sehingga dia ingin bersama Kiko. Namun Kiko membantu agar Fini tak takut lagi dengan neneknya.

Di kesempatan lain, Lola meminta bantuan Kiko, Poli, dan Patino, untuk menemani belanja. Ketika Poli dan Patino ikut menemani, Kiko melihat Lola bersama Tinting.

Apa yang akan terjadi? Jangan lewatkan keseruannya di RCTI, Minggu, 14 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. Program animasi KIKO juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com

KIKO tayang dua kali seminggu dengan tema KIKO Sabtu Ceria Episode "DON’T YOU WORRY " Pukul 07.30 WIB dan KIKO Minggu Seru Episode " THE FACES WE LOVE " Pukul 09.00 WIB.

(ltb)

