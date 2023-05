JAKARTA - Keisya Levronka yang merupakan salah satu jebolan Indonesian Idol X. Ia kemudian membongkar kebiasaan dirinya dan rekan-rekan seperjuangannya itu yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Masih berhubungan baik sejak berjuang bersama di panggung Indonesian Idol tahun 2019 hingga saat ini, mereka selalu saling mendukung satu sama lain terutama ketika salah satu diantara mereka akan merilis lagu baru.

Mereka memiliki kebiasaan untuk mengirim lagu yang akan di rilis melalui pesan singkat sehingga teman-teman yang lain bisa mendengarkan sebagai bentuk dukungan ketika salah satu temannya melahirkan karya baru.

"Temen-temen aku suportif banget, Tiara Ziva, Lini, Lyodra semuanya, tiap mau rilis lagu kita selalu ngirim lagunya," ungkap Keisya Levronka di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Keisya yang baru saja merilis album bertajuk Levronka sekaligus lagu berbahasa Inggris pertamanya berjudul Better On My Own mendapat dukungan penuh dari rekan-rekan alumni Indonesian Idol X.

Mereka begitu antusias, terlebih ini menjadi lagu berbahasa inggris pertama yang dirilis oleh Keisya.

"Mereka excited banget, apalagi lagu bahasa inggris pertamaku ini. Jadi semuanya membantu," sambungnya.

Selain para alumni Indonesian Idol, Keisya bersyukur dikelilingi banyak orang-orang yang juga selalu mendukungnya dan percaya akan kemampuannya meski terkadang ia merasa tak percaya pada diri sendiri.

Mereka selalu ada untuk menguatkan. Keisya pun seolah mendapat pelajaran berharga dimana dirinya merasa tumbuh di lingkungan yang tepat dengan dikelilingi orang-orang yang membantunya berproses untuk menjadi lebih baik. "Untungnya aku dikelilingi orang-orang yang percaya sama aku. Bahkan ketika aku gak percaya sama diri sendiri, mereka nguatin aku. Jadi balik lagi lingkungan yang tepat dan kita bisa memfilter mana yang bisa kita terima, mana yang harus kita buang jauh-jauh," pungkasnya.

