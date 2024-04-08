Adik Keisya Levronka Sudah Keluar dari ICU Usai Jalani Operasi

JAKARTA - Keisya Levronka datang dengan kabar bahagia. Adiknya, Lexi Valenno yang sempat dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi beberapa waktu lalu, kondisinya kini mulai dinyatakan membaik.

Sebelumnya, adik dari pelantun Tak Ingin Usai tersebut diduga mengalami kecelakaan saat latihan wall climbing. Bahkan, adik Keisya disebut jatuh saat latihan lantaran tali pengaman yang kurang kuat menyangga tubuhnya.

Terbaru, Keisya memberi kabar bahwa adiknya sudah bisa dibawa ke ruang rawat inap. Sebelumnya, usai menjalani operasi, adik Keisya sempat beberapa dirawat di ICU.

"Udah ga di ICU," ucap Keisya.

Adik Keisya Levronka sudah keluar dari ICU (Foto: Instagram/keisyalevronka)





Lewat unggahannya, gadis 21 tahun ini juga memamerkan video saat adiknya sedang dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap.