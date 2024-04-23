Keisya Levronka Antusias Debut di Film Horor Malam Pencabut Nyawa

JAKARTA - Keisya Levronka kembali dipercaya untuk tampil di dunia seni peran. Setelah beberapa kali terlibat dalam film dan series bergenre romance dan komedi, kini pelantun Tak Ingin Usai ini dipercaya untuk menjalani debut film horor lewat 'Malam Pencabut Nyawa'.

Keisya sendiri mengaku sangat antusias bisa terlibat dalam film bergenre horor. Pasalnya, gadis 21 tahun ini sudah cukup lama mengincar untuk bisa membintangi film horor, bahkan sejak ia masih kecil.

BACA JUGA: Adik Keisya Levronka Sudah Keluar dari ICU Usai Jalani Operasi

Ketika terjun ke dunia seni peran, Keisya begitu menantikan kepercayaan untuk terlibat dalam film horor. Hal ini disebabkan kebiasaan dirinya dan keluarga yang sangat hobi menonton film horor.

"Dari awal aku masuk ke dunia peran, memang aku pengin banget main film horor karena dari kecil itu aku sama keluargaku selalu nonton film horor karena mamaku sukanya horor," kata Keisya Levronka di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).

Keisya Levronka antusias debut di film horor (Foto: Nurul Amanah/MPI)





Saat pertama kali mendapatkan tawaran untuk bermain di film horor, Keisya pun langsung bercerita kepada ibunya. Menariknya, sang ibu langsung memberi dukungan penuh dan meminta Keisya untuk segera mengambil tawaran tersebut.

"Pas aku cerita 'ma aku dapat tawaran film horor' mamaku langsung 'ambil, ayo ambil aja' aku juga 'aku mau, aku mau' tapi kan ada proses casting, ada segala macemnya belum tentu aku juga," jelasnya.

Meski demikian, Keisya menyadari jika dirinya harus melewati proses casting untuk bisa meyakinkan sutradara agar dirinya dipercaya menghidupkan karakter Wulan di film ini. Sehingga, dia berterima kasih kepada sutradara film ini, Sidharta Tata, yang sudah memberikan kepercayaan untuk terlibat dalam film Malam Pencabut Nyawa dan melakoni adegan-adegan yang terbilang cukup ekstrim dan belum pernah dilakukan sebelumnya.