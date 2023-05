JAKARTA - Keisya Levronka akhirnya merilis album perdananya bertajuk Levronka. Setelah melalui penantian panjang sejak kemunculannya di industri musik tanah air, Keisya meluncurkan album yang menandai perjalanan karirnya yang penuh lika-liku dan perjuangan yang tak mudah untuk dilalui.

Jebolan Indonesian Idol Season X ini pun mengaku keseluruhan konsep album ini dibuat dengan mencerminkan kehidupannya. Mulai dari pemilihan judul, font tulisan judul, warna cover, hingga konsep foto dicovernya. Sehingga Keisya merasa album ini begitu personal dan menyatu dengan dirinya.

"Album ini sangat personal, aku ingin album pertama ini sangat dekat dengan aku,"ungkap Keisya dalam acara konferensi pers peluncuran album Levronka di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (11/5/2023).

Pemilihan 'Levronka' sebagai judul album pun memiliki makna mendalam dimana Keisya ingin mendedikasikan album ini untuk kedua orangtuanya yang selalu mendukung penuh apapun pilihan hidupnya, termasuk sebagai seorang penyanyi.

"Jadi nama Levronka itu sebenarnya diambil dari nama orangtuaku. Gabungan nama Havron Liebchen dan Levi Leonita. Nah, makanya aku ambil Levronka sebagai judul album karena memang ini aku dedikasikan untuk mereka," jelasnya.

Lebih lanjut Keisya menjelaskan konsep album yang menggambarkan tentang kehidupannya dimana terlihat dari penulisan Levronka dengan konsep tulisan aksara Jawa dikarenakan Keisya berasal dari Malang, Jawa Timur. Keisya tak ingin melupakan darimana dirinya berasal. Sementara albumnya yang full berwarna biru dikarenakan menjadi warna favorit Keisya.

"Jadi aku pilih fontnya mirip aksara jawa karena aku lahir di sana. Covernya warna biru karena ku suka warna biru," sambungnya.

Satu lagi filosofi yang begitu mendalam dari album Levronka adalah konsep foto yang berada di air dimana menggambarkan perjalanan karirnya yang terus mengalir seperti air tanpa dirinya ketahui dimana ujungnya.

"Aku menggambarkan perjalanan karier aku seperti air yang terus mengalir. Mulai dari audisi, terus aku sempat dibully sampai sekarang akhirnya mengeluarkan album, seperti air yang tidak tahu akan mengalir sampai kemana," pungkasnya.

Album Levronka dibawah naungan label Universal Music Indonesia ini berisi delapan lagu, dimana enam diantaranya adalah lagu hits yang telah dirilis sebelumnya, seperti Tak Ingin Usai, Mengejar Matahari, Jadi Kekasihku Saja, Hidup Tanpamu, Tergesa dan Lagu Untuk Hari Ini. Sementara dua lagu lainnya yang juga baru akan dirilis adalah Better On My Own dan Tak Pantas Terluka.