JAKARTA -Â Putri Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly, sempat menyebut adik bungsunya, Arkana, sudah tak sayang dengan ibunya lagi karena melihat perilaku sang ibu kepada Antonio Dedola.

Setelah pengakuan Lolly, Nikita seolah memberikan bantahan lewat unggahan Insta Story-nya. Bintang film Comic 8 itu memperlihatkan kebersamaannya dengan sang anak saat berbaring bersama di tempat tidur.

"Waktunya tidur...baca doa," ucap Nikita, dikutip pada Kamis (11/5/2023) malam.

"Kan udah baca doa sama teteh," balas Arkana.

Kemudian Nikita menanyakan Arkana apakah dia menyayanginya. Ia ingin tahu bagaimana perasaan putra bungsunya.

"Adek, adek sayang amih enggak?" tanya Nikita yang dibalas dengan anggukan.

"Coba cium dulu," kata Nikita.

Bocah itu kemudian tersenyum dan mencium pipi ibunya. Nikita pun mengucapkan terima kasih dengan lembut kepada sang anak.

Sebelumnya, anak pertama Nikita, Lolly, sempat menyebut Arkana tidak menyayangi ibunya lagi karena melihat pertengkarannya dengan Antonio Dedola. Hal ini diketahui setelah berbincang dengan sang adik.

"Mereka bertengkar di depan Arkana. Mau tahu bagaimana aku tahu? Karena aku tanya Arkana, 'Arkana sayang papa?' 'yes', 'sayang kakak Lolly?' 'yes', 'sayang abang?', 'yes', 'sayang mimi?' 'no'," ujar Lolly, dikutip dari YouTube Antinio Dedola.

Sebagai kakak, Lolly sempat menasihati Arkana untuk harus menyayangi sang ibu. Saat ditanya lebih lanjut, ternyata Arkana mengaku pernah melihat Nikita memukul Antonio.

"Kenapa enggak sayang mimi? Kamu harus sayang mimi. (Arkana berkata) 'Karena mimi pukul papa'," sambungnya.