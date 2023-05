JAKARTA - Terdapat 10 musisi dunia yang pernah tampil di GBK Senayan, Jakarta. Kehadiran musisi dunia ke Indonesia jelas semakin memeriahkan dunia hiburan, terutama para pecinta musik di Indonesia.

Sebagian besar promotor konser bahkan sengaja mengadakan acara di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Bukan hanya lantaran memiliki letak strategis, GBK juga dianggap mampu untuk menampung belasan hingga puluhan ribu penggemar band dunia tersebut.

Sedikitnya ada 10 musisi dunia yang sempat tampil di GBK. Melansir berbagai sumber, berikut 10 musisi dunia yang pernah tampil di GBK Senayan:

1. Linkin Park

Band rock asal California, Linkin Park, sudah dua kali menginjakan kaki di Indonesia. Tepatnya pada 2004 dan 2011.

Pada konsel pertamanya, Linkin Park diketahui tampil di Pantai Carnaval Ancol. Sedangkan pada konsernya yang kedua, mereka kembali menyapa penggemar lewat penampilan di Stadion Gelora Bung Karno.

2. One Direction

Harry Styles dan kawan-kawan juga pernah bertandang ke Indonesia pada tahun 2015. Mereka diketahui berkesempatan untuk menghibur ribuan penonton di Stadion Gelora Bung Karno.

Meski sempat diguyur hujan, konser One Direction berlangsung sukses. Sayangnya, Zayn Malik tidak datang usai memberitakan jika dirinya telah hengkang dari One Direction.

3. Ed Sheeran

Penyanyi Ed Sheeran akhirnya melangsungkan konser di Indonesia tahun 2019. Padahal dua tahun sebelumnya, tepatnya pada 2017, ia sempat membatalkan penampilannya.

Lagu Castle on the Hill bahkan menjadi tembang yang mengawali konser Ed Sheeran dalam konser bertajuk "Divide World Tour 2019".

4. Bon Jovi

Membawakan 20 lagu pada konser keduanya, Bon Jovi sukses guncang penonton di GBK pada 2015. Bon Jovi sebelumnya sudah pernah datang di Indonesia pada 6 Mei 1995 dan konsernya sendiri berlangsung di Stadium Ancol.

5. Metallica

Grup musik rock, Metallica, memiliki penggemar yang sangat besar dari berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penggemar Metallica terbesar.

Terbukti, ada sekitar 60 ribu orang yang hadir di GBK Senayan untuk menyaksikan band rock tersebut pada 2013 silam.

6. Super Junior





Super Junior tidak mau ketinggalan meramaikan konser di Indonesia pada tahun 2018. Konser yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno itu bahkan berlangsung meriah.

Penampilan Super Junior pada saat itu sekaligus menjadi penutup Asian Games 2018.

7. iKon

iKon menjadi musisi dunia yang pernah tampil di GBK Senayan. Mereka tampil pada penutupan ASEAN Games 2018.

Lagu Love Scenario Scenario membuat penonton hanyut dalam alunan lagu.

8. BLACKPINK

Belum lama ini BLACKPINK juga mengadakan konser di GBK Senayan. Tepatnya pada 11 Maret-12 Maret 2023.

BLACKPINK menjadi grup K-Pop pertama yang mengadakan konser tunggal di GBK.

9. SMTOWN Live World Tour III

Agensi terbesar di Korea Selatan yaitu SM Entertainment pernah mengadakan konser di Stadion Gelora Bung Karno pada 2012 silam. Konser yang diadakan Lee So Man ini menjadi konser terbesar pada masanya.

10. Guns N Roses

Konser Guns N Roses juga sempat menggebrak penggemarnya di Indonesia pada 2018. Guns N Roses tampil dengan formasi lengkap pada konser yang bertajuk Not In This Lifetime Tour.

Konser ini sendiri menjadi tempat reuni anggora GNR dengan sang gitaris.