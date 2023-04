JAKARTA - Deretan musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. Lana Del Rey sempat menjadi pembicaraan lantaran merilis lagu Hope is Dangerous Thing for a Woman Like Me To Have - But I Have It, pada 2019.

Dalam lagu itu, Lana bercerita tentang Sylvia Plath, novelis dan pujangga populer asal Amerika Serikat, hingga iPad. Lagu tersebut terdengar sedikit suram dengan latar permainan piano dari Jack Antonoff.

Jika Anda berpikir judul lagu itu sudah panjang, tahan dulu. Karena masih ada sederet musisi dunia lainnya yang memiliki lagu dengan judul terpanjang. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya seperti dikutip dari HeadStuff, pada Kamis (27/4/2023).

1.Sufjan Stevens

Sufjan Stevens merupakan musisi asal Amerika Serikat yang telah merilis sembilan album. Nominator Grammy dan Academy Awards ini pernah merilis lagu dengan judul terpanjang, terdiri dari 53 kata dan 285 karakter termasuk spasi.

Musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. (Foto: Sufjan Stevens/Asthmatic Kitty)

Lagu yang dirilis pada 2005 itu berjudul The Black Hawk War, or, How to Demolish an Entire Civilization and Still Feel Good About Yourself in the Morning, or, We Apologize for the Inconvenience but You’re Going to Have to Leave Now, or, I Have Fought the Big Knives and Will Continue to Fight Them Until They Are Off Our Lands.

2.BLACKBOARD

BLACKBOARD, band rock asal Hamilton Township, Amerika Serikat juga tercatat sebagai musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. Masuk dalam album ‘Sounds and Words’, lagu itu memiliki total 40 kata dan 244 karakter dengan spasi.

Musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. (Foto: BLACKBOARD)

Lagu berjudul The Nowhere Man Built the Octopus’s Garden With a Little Help From My Friends the Day Tripper, Lovely Rita, Lady Madonna, Mean Mr. Mustard, Eleanor Rigby, Sexy Sadie, Polythene Pam, Doctor Robert, Dear Prudence, Martha My Dear, and Another Girl dirilis BLACKBOARD, pada 2019.

3.The Chariot

Musisi dengan judul lagu terpanjang selanjutnya dipegang oleh The Chariot. Pada 16 November 2004, band hardcore punk asal Douglasville, Georgia, Amerika Serikat ini merilis album ‘Everything is Alive, Everything is Breathing, Nothing is Dead and Nothing is Bleeding’.

Dalam album tersebut, terdapat lagu Someday, in the Event That Mankind Actually Figures Out What It is That This World Revolves Around, Thousands of People are Going to Be Shocked and Perplexed to Find Out It Was Not Them. Sometimes, This Includes Me yang memiliki 38 kata dan 215 karakter, dengan spasi.

4.Car Seat Headrest Berdiri sejak 2010, band rock indie yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat ini juga tercatat sebagai salah satu musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. Lagu tersebut, terdapat dalam album bertajuk ‘2’ dengan total 38 kata dan 174 karakter. Musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. (Foto: The Car Headrest) Lagu berjudul This One Time I Went to a Coffee House Because Some Guy I Knew Was Playing and I Just Sat There for an Hour and Didn't Talk to Anyone and Then I Came Home and Wrote This Song tersebut dirilis Car Seat Headrest, pada 2010. BACA JUGA: Artis Indonesia Asal Palembang, Ada yang Sukses Bintangi Film Hollywood 5.Death Grips Death Grips adalah grup hip hop eksperimental asal Sacramento, California, Amerika Serikat yang dibentuk pada 2010. Pada 13 November 2013, mereka merilis album ‘Government Plates’ di mana di dalamnya terdapat salah satu lagu dengan judul terpanjang. Musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. (Foto: Death Grips) Lagu berjudul You Might Think He Loves You For Your Money But I Know What He Really Loves You For It’s Your Brand New Leopard Skin Pillbox Hat itu terdiri atas 26 kata atau 128 karakter, termasuk spasi. 6.Calm Band Band indie asal San Jose, California, Amerika Serikat ini memang memiliki usia singkat. Mereka debut pada 1994 dan bubar 2 tahun kemudian. Namun dalam waktu yang singkat tersebut, mereka sempat merilis lagu dengan judul terpanjang di dunia. Musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. (Foto: Calm) Lagu berjudul Silk Wrapped Hands in a Masquerade Even When Things Are Picture Blue I Keep It Under My Pillow Now Just in Case There's Nothing Left to Do Outrun Myself itu dirilis pada 1995. Jika dihitung, judul lagu itu terdiri atas 25 kata dan 152 karakter. BACA JUGA: 5 Musisi Indonesia yang Mengoleksi Piringan Hitam 7.かめりあ Camellia Musisi dengan judul lagu terpanjang selanjutnya dipegang oleh かめりあ Camellia, musisi asal Hokkaido, Jepang. Pada 2021, dia merilis album ‘U.U.F.O’ dengan salah satu lagu yang memiliki 25 kata dan 163 karakter pada judulnya. Musisi dengan judul lagu terpanjang di dunia. (Foto: Camellia) Lagu tersebut berjudul Tentaclar Aliens' Epic Extraterretterrestrial Jungle Dance Party Inside of a Super-Ultra-Mega-Gigantic U.F.O. (It Maybe U.U.F.O.) Silently Flying Over Illinois St dengan durasi 5 menit 3 detik.*

