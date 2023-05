JAKARTA - Grup band legendaris Indonesia, Dewa 19 akan tampil menghibur ribuan penggemarnya dalam konser Kelas Malam Graduation. Rencananya, konser yang dipromotori oleh Righthouse itu akan berlangsung pada 10 Juni 2023 mendatang di Stadion Heroic Taman Kopassus, Serang, Banten.

Menariknya, Righthouse bukan cuma akan menampilkan Dewa 19 dalam gelaran konser tersebut. Virzha serta Andra and The Backbone juga akan tampil sebagai line up utama dalam konser tersebut.

Tak berhenti sampai disitu, beberapa artis lokal seperti Javaka, Fishmen, Excellent, hingga Erland Aslach juga akan ikut tampil menghibur dalam gelaran konser tersebut.

Konser Kelas Malam Graduation diketahui sengaja digelar untuk bisa mengembangkan sifat apresiatif dan antusiasme masyarakat ke arah yang positif. Bahkan tujuan utama konser tersebut untuk mengembangkan jiwa seni serta kreatifitas masyarakat, terutama anak muda.

Memiliki kapasitas hingga 15.000 orang, Stadion Heroic Taman Kopassus, Serang, Banten, dianggap cukup untuk menampung para penggemar Dewa 19, Andra and The Backbone, dan juga Virzha. Mengingat, lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat penyelenggaraan konser di Serang dengan berbagai fasilitas mumpuni.

Untuk bisa menyaksikan konser Kelas Malam Graduation, penonton bisa membeli tiket melalui dewatiket.id. Setelah membeli tiket, penonton diharapkan bisa melakukan penukaran tiket pada 8 Juni untuk kategori Festival Silver dan 9 Juni untuk kategori lainnya, mulai pukul 10.00 hingga pukul 17.00 dengan membawa KTP asli yang terdaftar dan tidak diwakilkan. Terkait harga tiket, konser Kelas Malam Graduation tersedia dalam tujuh kategori dengan harga yang ramah di kantong, mulai dari Silver (Rp255.000), Gold A dan Gold B (Rp325.000), Tribun A dan B (Rp375.000), hingga VIP A dan VIP B (Rp1.100.000). Untuk kategori VIP, penonton akan mendapatkan beberapa benefit tambahan seperti t-shirt dan wristband limited edition, goodie bag, serta meals and drink.

