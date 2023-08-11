Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Dewa 19 All Stars di SUGBK Siap Tampung 85 Ribu Baladewa, Ahmad Dhani: Lebih Banyak dari JIS

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:57 WIB
Konser Dewa 19 All Stars di SUGBK Siap Tampung 85 Ribu Baladewa, Ahmad Dhani: Lebih Banyak dari JIS
Konser Dewa 19 All Stars di SUGBK siap tampung 85 ribu Baladewa. (Foto: Instagram/@officialdewa19)
A
A
A

 

JAKARTA - Konser Dewa 19 All Stars siap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat Sabtu (12/8/2023) pekan ini. Adapun kapasitas penonton untuk konser mencapai 85 ribu orang.

Sysan Ibrahim selaku CEO Otello Asia pun mengungkapkan bahwa konser Dewa 19 All Stars akan digelar megah. Apalagi karena bisa menampung lebih banyak penonton dari konser Ahmad Dhani cs sebelumnya di Jakarta International Stadium (JIS).

"Kita menargetkan (jumlah penonton) akan lebih banyak dari JIS," kata Sysan dalam jumpa pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Hal senada juga diungkapkan Ahmad Dhani. Dia mengatakan jumlah penonton dalam konsernya di GBK kali ini siap menampung sebanyak 85 ribu penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
