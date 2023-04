JAKARTA - Deretan drummer terbaik Indonesia dengan skill mumpuni. Kemampuan mereka menggebuk drum, membuat para drummer ini memiliki tempat khusus di hati pencinta musik Tanah Air.

Sebagian besar dari mereka berkontribusi besar dalam proses penciptaan karya musik. Lalu siapa saja drummer terbaik Indonesia versi Okezone? Berikut ulasannya untuk Anda.

1.Murry Koes Plus

Mendiang Kasmuri alias Murry dikenal sebagai salah satu drummer terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Berawal dari Patas Band, dia resmi bergabung sebagai penggebuk drum Koes Plus, pada 1968. Permainannya dipengaruhi oleh tiga drummer besar dunia: Charlie Watts (The Rolling Stones), Keith Moon (The Who), dan Ringo Starr (The Beatles).

Drummer Terbaik Indonesia. (Foto: Murry Koes Plus/YouTube/Nada Musik Abadi)

Namun menurut Yon Koeswoyo, Murry punya permainan drum yang unik dan khas. Dia kerap melepaskan pukulan yang jika didengarkan sekilas akan terdengar salah. Namun justru ‘kesalahan’ itu yang membuat permainannya terdengar lebih enak. Alasan itulah, yang membuat Tonny si founder Koes Plus memaklumi permainan Murry.

2.Gilang Ramadhan

Kecintaan Gilang Ramadhan pada musik sudah terlihat sejak kecil di mana dia bermain biola hingga piano. Dia mendalami musik dengan masuk Hollywood Professional School di Amerika Serikat, pada 1980-1982 dan bergabung dengan jurusan Perkusi di Los Angeles City College (LACC).

Drummer Terbaik Indonesia. (Foto: Gilang Ramadhan/Instagram/@gilangramadhan.drummer)



Dia pernah menjadi drummer band Nebula (1985), Karimata (1986), Krakatau (1986-1988), Andromeda (1987), dan Adegan (1991). Sejak tahun 1992, dia tercatat sebagai satu-satunya drummer Indonesia yang disponsori produsen symbal asal Amerika Serikat, Zildjian.

3.Bimbim Slank

Drummer terbaik Indonesia selanjutnya diisi oleh Bimo Setiawan Almaczhumi alias Bimbim Slank. Dalam wawancaranya dengan Tonight Show, pada 2021, dia mengaku jatuh cinta pada drum sejak kecil. "Dimulai dari mukulin panci terus belajar main drum secara otodidak," katanya.

Drummer Terbaik Indonesia. (Foto: Bimbim Slank/Instagram/@bimbimslank)

Permainan drum Bimbim Slank, sangat dipengaruhi oleh sang idola, Charlie Watts si drummer The Rolling Stones. Alasan inilah yang membuat permainan musisi 56 tahun tersebut terdengar santai karena dia membangun bit secara perlahan.

Follow Berita Okezone di Google News

4.Tyo Nugros Setyo Nugroho alias Tyo Nugros mengawali kariernya sebagai penggebuk drum Band Getah, pada 1996. Sekitar 3 tahun kemudian, dia bergabung dengan Dewa 19 untuk mengganti posisi Wong Aksan yang dipecat oleh Ahmad Dhani. Drummer Terbaik Indonesia. (Foto: Tyo Nugros/Instagram/@realnugros) Keterlibatan Tyo Nugros dalam Dewa 19 tak lepas dari peran Once Mekel yang mempromosikannya. Namun bagi Dhani, teknik bermain Tyo Nugros berhasil membuatnya jatuh cinta hingga menerimanya di dalam band tersebut. 5.Yoyo Padi Drummer terbaik Indonesia selanjutnya adalah Surendro Prasetyo alias Yoyo Padi. Dia mulai bermain drum sejak kelas 3 SD dan pernah meraih gelar Best Drummer dalam sebuah festival saat usianya masih 13 tahun. Drummer Terbaik Indonesia. (Foto: Yoyo Padi/Instagram/@yoyoprasetyo29) Pada akhir tahun ‘90-an, dia debut di industri musik bersama Padi dengan merilis single Sobat yang masuk dalam album kompilasi ‘Indie Ten’. Pada 1998, dia didapuk sebagai drummer terbaik Indonesia yang membuatnya disponsori drum Tama dan Cymbal Sabian. 6.Eno Gitara Ryanto Bagi Anda penggemar musik rock alternatif, tentu awam dengan sosok Eno Gitara Ryanto si penggebuk drum Netral. Pada awal dirinya mulai bermusik, Eno sebenarnya bermain gitar. Namun karena bosan, dia memilih untuk bermain drum saat SMA. Drummer Terbaik Indonesia. (Foto: Eno Netral/Instagram/@eno_ntrl) Saat kuliah tahun 1998, Eno bergabung dengan Netral. Kala itu, dia menggantikan posisi drum yang kosong setelah ditinggalkan oleh Bimo Sulaksono. Dia memiliki pukulan drum dinamis dengan kebiasaan memegang stick drum di tengah tangan yang membuat dia dijuluki Travis Barker Indonesia. 7.Wong Aksan Drummer terbaik Indonesia selanjutnya ada Sri Aksan Sjuman alias Wong Aksan. Perjalanan putra sutradara Sjuman Djaja ini di industri hiburan bermula dari pilihannya kuliah musik di Jerman. Di sana, dia membentuk grup band Chicken Takes Time, pada 1992. Dia kemudian kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Dewa 19, pada 1995. Namun kebersamaannya dengan band pimpinan Ahmad Dhani itu tidak lama. Pada 1998, setelah merilis album ‘Pandawa Lima’ dia keluar dari band tersebut dan bergabung dengan Potret.*

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.