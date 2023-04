JAKARTA - Ari Lasso menjawab vokalis terbaik untuk Dewa 19. Sebagai mantan vokalis band asal Surabaya, Jawa Timur itu, dia dengan mantan menyebut sosok Once Mekel sebagai penggantinya yang terbaik.

"Once lah, gila is better than me (lebih baik dari gue) lah," ujar Ari, dikutip dari kanal YouTube VINDES, Kamis (20/3/2023).

Ari kemudian menjelaskan perbedaan jenis vokalnya dengan Once. Menurutnya, pelantun Dealova itu memiliki ciri vokal yang tinggi dan mampu mengembangkan warna dalam karya Dewa 19.

"(Once) lebih tinggi suaranya, range Dewa bisa lebih lebar," ujar Ari.

"Kalau gue tuh punya satu ciri khas banget, tapi mungkin kurang bisa dimacam-macamin," sambungnya. Seperti diketahui, Ari Lasso menjadi vokalis Dewa 19 sejak 1991 hingga 1999. Ia kemudian hengkang dari band dan melanjutkan kariernya sebagai penyanyi solo yang melahirkan tembang hits seperti Misteri Ilahi, Penjaga Hati, serta Rahasia Perempuan. BACA JUGA: Perdana, Indra Bekti akan Mudik ke Cirebon serta Rayakan Lebaran Tanpa Istri dan Anak Once Mekellkemudian menggantikan posisi Ari Lasso pada 2000 dan melesat menuju puncak popularitas bersama Dewa 19 lewat album Bintang Lima (2000) dan Cintailah Cinta (2002). Setelah mencicipi manisnya popularitas bersama Dewa 19, Once memutuskan mundur pada 2010. Kini posisi vokalis Dewa 19 diisi oleh dua penyanyi muda yakni Marcello Tahitoe dan Virzha. BACA JUGA: Sukses Pulangkan 7 Orang TKI Ilegal dari Malaysia, Uya Kuya: Tadinya 10-15 Orang

