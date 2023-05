JAKARTA - Pasangan selebritis Jess No Limit dan Sisca Kohl baru saja membagikan kabar gembira terkait kehamilan anak pertama mereka.

Dalam video yang diunggah di Youtube Jess No Limit, keduanya mengumumkan kabar kehamilan Sisca Kohl. Keduanya tampak memperlihatkan hasil tes bukti kehamilan Sisca Kohl. Dalam video tersebut Sambil menangis Jess No Limit memeluk sang istri.

"Ayang hamil?," tanya Jess No Limit.

"Iya tapi (usia kehamilannya baru) 1 - 2 minggu," jawab Sisca Kohl.

"Ada baby No Limit ayang," lanjut Sisca Kohl lagi.

Tak hanya itu, Jess No Limit juga mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kehamilan Siscaa Kohl.

"Aku seneng banget, aku bersyukur banget sama Tuhan karena kita dikaruniakan anak. Jadi, bersyukur ya, terima kasih Tuhan Yesus kita udah diberi kesempatan untuk punya anak. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga, membesarkan anak ini. Jadi aku ini nangis karena aku tuh bahagia karena ada di tahapan kehidupan baru, dari yang tadinya kita punya orang tua, sekarang kita bakal jadi orang tua," ungkap Jess No Limit.

Namun, beberapa netizen malah salah fokus pada tanda merah di leher Sisca Kohl. Banyak yang menduga bahwa tanda merah tersebut merupakan bekas cupang.

Follow Berita Okezone di Google News

"Salfok cupangnya wkwkwkwk," komentar netizen.

"Hahaha dia lupa ngasih concealer. Tapi congratss dah sama nii, pasti baby senyum sumringah tau emak bapaknya money no limitt," sahut netizen lainnya.

"Terlalu ganas full power ya gak ya," imbuh netizen yang lain.

BACA JUGA:

Meski begitu banyak juga yang mengucapkan selamat dan mendoakan agar Sisca dan bayinya sehat sampai proses persalinan.

“Terharu lihat kalian, semoga sehat ya kak Sisca... Always love buat kalian and baby no limits,” ucap seorang netizen.

“Congrats ya both of you, semoga dilancarkan sampai baby lahir, sehat selalu ya,” ucap netizen lainnya.

“Ikut nangis liat Jess nangis selamat ya mama papa limit, semoga bayinya sehat-sehat terus sampe lahiran,” ucap netizen lain.

(*)