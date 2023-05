JAKARTA - Awal 2023, Sisca Kohl memperlihatkan tengah berada di sebuah hotel dengan nuansa kartun Cocomelon. Kecurigaan netizen bahwa Sisca Kohl tengah hamil, yakni perbedaan panggilan dari biasanya.

Di mana sebelumnya Sisca Kohl memanggil Jess No Limit dengan sebutan 'Ayang', namun di video tersebut berganti dengan panggilan 'Papa'.

Setelah beberapa bulan bergulir, pasangan Selebgram dan YouTuber yang dikenal tajir melintir tersebut akhirnya mengumumkan kabar bahagia.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan terbaru Jess No Limit di akun instagramnya yang sudah terverifikasi @jessnolimit.

Jess mengunggah foto kebersamaanya dengan sang istri dengan busana couple di bawah pohon sakura. Dalam foto tersebut Jess juga memberikan keterangan, bahwa lokasinya berada di Seoul, Korea Selatan.

Namun, bukanlah foto tersebut yang menjadi perhatian publik, melainkan caption yang dituliskan oleh Jess No Limit di unggahan tersebut. Di mana Jess mengatakan bahwa Baby No Limit akan segera hadir, alias Siska Kohl sudah hamil dan pasangan tersebut akan segera dikaruniai seorang anak.

"Coming soon : Baby No Limit Puji Tuhan akhirnya kita dikaruniakan seorang anak! ," tulis Jess No Limit.

Melihat pengumuman tersebut para netizen sontak saja membanjiri kolom komentar dengan berbagai ucapan selamat untuk kedua pasangan yang tengah berbahagia itu.

"Congrats tin @jessnolimit babynolimit!," tulis @evo****.

"Congrats tin," tambah @don*****.

"Congrats ko @jessnolimit and ce @siscakohl penasaran nama anaknya siapa ya ??," timpal @eli****.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

Namun, diantara berbagai komentar ucapan selamat kepada Jess No Limit dan Sisca Kohl, ada beberapa netizen yang meluncurkan komentar unik. Salah satunya netizen memprediksi anak dari Jess No Limit dan Sisca Kohl nanti akan menjadi counter dari Rafathar dan Cipung, putra dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. "Counter Rafathar coming soon," tulis @aa***** "Pesaing cipung coming soon," tambah @rif***** "Rafatar tidak tenang tidurnya " lanjut @hab*****.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.