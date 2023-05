NEW YORK - Model papan atas Gigi Hadid mendadak membuat heboh warganet. Usai menghadiri acara Met Gala dengan busana mempesona, Gigi diketahui bertemu dengan aktor, Leonardo DiCaprio di After Party acara tersebut.

Dilansir Just Jared, momen itu dibuktikan dengan potret Gigi dan Leo yang menghadiri tempat yang sama. Model berusia 28 tahun dan aktor pemenang Oscar berusia 48 tahun itu terlihat tiba beberapa menit untuk Met Gala After Party 2023 yang sama pada Senin (1/5/2023) malam di New York City.

Leo yang tidak menghadiri Met Gala itu keluar setelah acara untuk berpesta semalaman dengan semua bintang yang hadir. Ia turut menikmati pesta tersebut bersama selebriti dunia lainnya.

Rupanya, momen Leo dan Gigi kedapatan mengunjungi tempat yang sama usai isu putus ini bukan yang pertama. Sebelumnya, sebuah laporan mengklaim mereka masih bertemu satu sama lain.

"Gigi dan Leo masih jalan-jalan dan mengobrol jika sesuai dengan waktu mereka," kata seorang sumber kepada ET, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (2/5/23). Sumber itu juga mengatakan hubungan Leo dan Gigi baik-baik saja meski keduanya diisukan dekat dan tak lagi bersama. Bahkan, keduanya masih sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. โ€œMereka berdua menikmati kebersamaan satu sama lain dan bersenang-senang bersama ketika jadwal sibuk mereka,โ€ jelasnya. Meski terlihat kembali akrab, belum dipastikan apakah Leo dan Gigi kembali bersama. Sebagai informasi, Gigi Hadid dan Leonardo DiCaprio diisukan menjalin asmara usai sering kepergok jalan berdua. Namun, muncul kabar keduanya tak lagi bersama, terlebih setelah Leo disebut mengencani model cantik yang lebih muda dari Gigi Hadid.

