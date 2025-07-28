Segera Dinikahi Bradley Cooper, Gigi Hadid: Aku Beruntung

LOS ANGELES - Bradley Cooper mempertimbangkan untuk menikahi supermodel Gigi Hadid pada tahun ini. Rencana bahagia tersebut diungkapkan oleh orang dekat pasangan ini.

“Bradley sepertinya akan melamar Gigi dalam beberapa bulan ke depan,” ujar sumber dekat pasangan ini seperti dikutip dari Page Six, pada Senin (28/7/2025).

Tak hanya soal pernikahan, sang aktor juga dikabarkan ingin menambah momongan bersama Gigi. Seperti diketahui, keduanya sama-sama memiliki satu anak dari hubungan sebelumnya.

Bradley Cooper memiliki seorang anak perempuan berusia 8 tahun dari hubungannya bersama model Irina Shayk. Gigi Hadid juga memiliki anak perempuan berusia 4 tahun dari hubungannya dengan penyanyi Zayn Malik.

“Baik Bradley maupun Gigi ingin memberikan adik untuk anak-anak mereka. Saat ini, mereka sangat bahagia dengan hubungan mereka,” ujar sumber tersebut menambahkan.