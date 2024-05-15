Dimabuk Cinta, Bradley Cooper dan Gigi Hadid Ciuman di Konser Taylor Swift

LOS ANGELES - Bradley Cooper dan Gigi Hadid semakin tak malu-malu memamerkan kemesraan mereka di hadapan publik. Pasangan yang tengah kasmaran itu kembali bermesraan saat menghadiri konser Eras Tour milik Taylor Swift di Paris bersama kekasih Swift, Travis Kelce.

Dalam video yang diposting ke TikTok, bintang "American Sniper" berusia 49 tahun itu terlihat melingkarkan tangannya di pinggang Gigi Hadid sebelum menariknya untuk dicium.

Setelah berpisah, pasangan itu terus berpegangan tangan saat Swift menyanyikan "The Alchemy" yang dikabarkan tentang kisah cintanya yang luar biasa dengan bintang NFL tersebut. Namun, seorang sumber menyebut bahwa keduanya tetap berusaha untuk tidak terlalu menjadi sorotan.

“Keduanya menjaga agar PDA mereka tetap minimum, saling berciuman sesekali, dan berpelukan sesekali saat keduanya menyanyikan lagu hits Taylor,” kata seorang sumber dilansir dari PageSix, Rabu (15/5/2024).

Hadid pun belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial karena gerakan tariannya yang antusias selama pertunjukan yang berlangsung selama berjam-jam tersebut. Meskipun gerakan Cooper sedikit lebih halus, sang model dengan penuh semangat bersorak untuk sahabatnya sambil menyanyikan semua liriknya.

Wanita cantik berambut pirang itu tampil casual dengan balutan kardigan hitam panjang dan celana jins, sementara Cooper mengenakan kemeja berkancing lengan panjang berwarna terang dan celana panjang.

Setelah pertunjukan berakhir dua sejoli igi meninggalkan konser sambil bergandengan tangan layaknya pasangan yang tengah dimabuk cinta.