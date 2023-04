JAKARTA - Serial animasi KIKO yang tayang di RCTI akan kembali hadir untuk membawa keseruan di libur lebaran sebelum masuk sekolah. Pekan ini, Minggu, 30 April 2023 besok, KIKO akan membawa tema Dancing In The Rain yang tentunya sangat layak untuk dinantikan bersama keluarga.

Dalam penayangan KIKO besok pagi, TingTing diundang oleh Laura untuk menghadiri pesta dansa topeng laut. Merasa kurang ahli dalam berdansa, TingTing pun ragu untuk bisa mengikuti pesta tersebut.

Meski begitu, ada KIKO yang siap untuk membantu TingTing berdansa agar ia bisa percaya diri tampil di pesta tersebut.

Sementara itu, Karkus yang sedang latihan bernyanyi mendapati bahwa mahkota miliknya yang akan digunakan saat datang ke pesta amal kotor. Berusaha membantu Karkus, Pupus pun mencoba membersihkannya.

Saat di perjalanan Pupus bertemu dengan KIKO dan Patino yang membawa kue mirip dengan mahkora milik Karkus. Sayangnya, dua benda tersebut tertukar, lantaran Karkus tiba-tiba saja datang dan langsung mengambil mahkotanya.

Apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan episode KIKO Minggu Seru! 'Dancing In The Rain' pada Minggu, 30 April 2023, Jam 09.00 WIB di RCTI.

KIKO tayang dua kali seminggu dengan tema KIKO Sabtu Ceria Episode 'Feel The Beat' pukul 07.30 WIB dan KIKO Minggu Seru Episode 'Dancing In the Rain' pukul 09.00 WIB.

KIKO produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Saksikan serial animasi Kiko yang tayang tiap pekan, setiap aksinya selalu menyuguhkan aksi dan petualangan seru, Â tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Kiko akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya. Program animasi KIKO Â juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

